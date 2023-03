Ituran Brasil projeta crescimento de até 30% em 2023

A Ituran, autotech global em monitoramento veicular e telemetria, bate recorde no valor de bens recuperados superando a marca de R$ 710 milhões (valores tabela FIPE)

SÃO PAULO , 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Ituran Brasil, líder global em monitoramento veicular, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, consolidando-se nos últimos anos como uma autotech com diferentes soluções e forte inovação tecnológica. Mais do que acompanhar toda a evolução da indústria nacional, a empresa está um passo à frente em soluções avançadas que permitem crescimento consistente nos próximos anos.

CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon, apresenta resultados em coletiva no autódromo de Capuava, interior de São Paulo.

"Devemos fechar 2023 com crescimento de até 30% de faturamento no país", destaca o CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon, projetando em 2024, um avanço de mais 20%.

Entre as novidades previstas para este ano estão o rastreador desenvolvido exclusivamente para carros com botão de ignição Start Stop e uma tecnologia antifurto para motos, além da terceira versão da plataforma de Big Data e Machine Learning.

O faturamento global chegou a US$ 293,1 milhões, um avanço de 8% sobre 2021. A Ituran mundial apresentou em 2022 Ebitda recorde de US$ 78,8 milhões, aumento de 9%, e a marca histórica de clientes, atingindo 2 milhões de plataformas monitoradas.

No mercado brasileiro, a empresa cresceu 21% em 2022. "O Brasil é um dos mercados mais complexos, o que nos desafia sempre encontrar soluções. Somos líderes de faturamento no grupo. A Ituran acredita no País e continuará investindo por aqui", destacou Louzon.

Em 2022, houve um aumento na frequência de roubo/furto dentro carteira de clientes da empresa. Carros com seguros tiveram uma frequência de 2,1%, enquanto os carros sem seguro, de 1,2%, ante 1,9% e 0,8% em 2021, respectivamente. Já em motos os números em 2022 foram de 11,5% e 3,8%.

O comportamento dos eventos seguiu a tendência dos quatro anos anteriores, considerando toda a base de veículos ativos. Em 2022, os furtos aumentaram em relação aos roubos, representando 73% e 27%, respectivamente. No ano anterior, a proporção era de 65% e 35%. Já em motos a relação em 2022 ficou em 51% de roubos e 49% de furtos.

A empresa fechou o ano com o valor (FIPE) recuperado de R$ 710 milhões, um recorde, o que torna a Ituran a empresa que mais recupera veículos no Brasil

Fortalecimento do varejo

O ano passado foi marcado pelo fortalecimento do mercado de varejo, após a empresa expandir a cobertura do Ituran Com Seguro, líder em vendas com mais de 3 milhões de apólices emitidas desde sua criação, em 2010, que ganhou penetração principalmente pela forte expansão comercial pelo Brasil e pelo diferencial de ser um produto modular e que atende as diversas necessidades e realidades do brasileiro.

"Cumprimos a nossa meta de elevar em 30% o número de parceiros comerciais. Em 2023, seguiremos com mais ações nesse sentido. O canal com corretores já responde por dois terços das vendas de varejo e é fundamental para ampliar a penetração do Ituran com Seguro", Euclides Naliato, Diretor Comercial do Canal Corretores e Assessorias da Ituran Brasil.

Em 2022, a distribuição de prêmio para as seguradoras parceiras bateu novo recorde e ultrapassou R$ 290 milhões, alta de 35% em relação a 2021.

Lançado no final de 2021, o Ituran Com Seguro Moto também tem ganhado cada vez mais espaço no portfólio da companhia, representando mais de 10% dos veículos monitorados no Brasil.

"Constatamos a forte demanda desse mercado, que apresenta alta frequência de roubo/furto e acaba recorrendo a alternativas não seguradas. Por meio da tecnologia desenvolvida pela Ituran exclusivamente para motos, estamos alcançando ótimos resultados de recuperação, o que torna nosso produto ainda mais atrativo para as seguradoras e consequentemente traz menores preços para os consumidores finais", diz Roberto Posternak, diretor comercial varejo/produtos da Ituran Brasil.

Mercado corporativo e 1º ano de IturanMob

A base ativa de veículos corporativos da empresa segue em alta, fechando 2022 com um aumento de 39% sobre o ano anterior, após um salto de 88% entre 2020 e 2021. "Isso é resultado da crescente percepção sobre as nossas robustas soluções, vistas pelo mercado corporativo como investimento para alcançar operações ainda mais rentáveis" afirma Louzon.

Em 2022, a Ituran também investiu em operações da IturanMob, com a oferta de soluções com foco na automação e digitalização veicular, tornando a experiência do cliente em uma jornada totalmente autônoma e com serviços de locação para todos os tipos de Assets (motos, carros e caminhões). Inicialmente, a joint venture voltada para a implementação de soluções tecnológicas de mobilidade, formada pela Ituran Brasil e pela startup MobLab em 2021, teve como foco o mercado B2B – locadoras e frotas empresariais.

A empresa teve uma grande demanda para o mercado de assinatura veicular em 2022. "Nossa plataforma já viabiliza e digitaliza toda a experiência do cliente neste tipo de operação. Temos parceiros com mais de 500 motos conectadas e no total já ultrapassamos mais de 1.300 veículos com nossos dispositivos", explicou Paulo Henrique 'PH' Andrade, CEO da IturanMob.

"Destravamos a mobilidade ao entregar uma plataforma com app whitelabel e um dispositivo IOT em comodato. Isso acelerou a plano de negócios de várias empresas e outra foram criadas a partir da nossa tecnologia. Empresas que nasceram já com uma experiência 100% digital e fluida" afirma o executivo.

Entre as novidades da IturanMob para 2023 estão um super app com experiência digital para assinatura de assets e uma solução exclusiva para carros elétricos. A expectativa para o ano é ter uma expansão de 2000 assets conectados.

Sobre a Ituran Brasil

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas com telemetria avançada, tecnologia de compartilhamento veicular e soluções com foco no mercado de locação e veículos por assinatura. São mais de 3.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 23 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil, tendo já recuperado mais de 110 mil veículos, o equivalente a um patrimônio superior a R$ 5 Bi.

