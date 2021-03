Ituran supera crise da pandemia e projeta crescimento de até 15% em 2021

SÃO PAULO, 3 março 2021 /PRNewswire/ -- Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Ituran Brasil conseguiu fechar de forma positiva o seu balanço e projeta crescimento vigoroso em 2021. Líder global no setor de rastreamento automotivo, a companhia manteve investimentos constantes, acelerou mudanças e fez adaptações aos novos tempos.

A Ituran Brasil construiu um modelo de superação, mais que isso, deu um passo à frente em soluções avançadas que permitiram resultados sólidos. Em 10 anos, a Ituran emitiu em torno de 2 milhões de apólices do Ituran com Seguro, produto que é um dos carros-chefes da companhia. Mesmo com a pandemia, em 2020, a multinacional israelense emitiu 300 mil apólices - mesmo número que em 2019. O segmento corporativo de frotas teve um crescimento de 42% no ano passado - em relação a 2019 - atendendo às necessidades do mercado de gestão de frotas.

"Fechamos 2020 com crescimento de vendas em geral", destaca o CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon, projetando que "em 2021, a empresa pode avançar ainda mais".

Se a multinacional israelense no passado era lembrada como referência em monitoramento veicular, atualmente, a realidade mudou: hoje a Ituran é uma companhia de forte inovação tecnológica. Ao contrário do que aconteceu com 33% dos negócios neste período, a empresa não demitiu funcionários. Pelo contrário, expandiu e investiu em novas contratações e, com isto, manteve o fluxo de trabalho "a postos" - sempre levando em conta as medidas de saúde necessárias para a segurança de todos.

Desde março de 2020, a quase totalidade dos 700 funcionários estão trabalhando na modalidade home office o que não impactou na produtividade ou riscos aos clientes devido aos investimentos tecnológicos feitos pela empresa.

"Nossa tecnologia avançada permitiu que nossos colaboradores, mesmo em home office, antes visto como um modelo de trabalho distante da realidade, em pouco tempo se adaptasse gerando aumento de produtividade. Saímos mais fortes", frisou Louzon.

No tratamento entre empresa e clientes, até por conta desta mudança de hábito, a Ituran desenvolveu um relacionamento de preservação e cuidados. "Disponibilizamos a instalação domiciliar gratuita (com todos os cuidados necessários), congelamento dos estornos dos cancelamentos para parceiros e desconto de 25% na primeira mensalidade, com possibilidade de dividir no cartão de crédito em até 3 vezes", contou.

Além dos canais telefônicos, que estão funcionando normalmente, os clientes ainda podem contar com os digitais disponibilizados pela empresa: o aplicativo Ituran Digital, o portal do cliente e o chat online. Com a migração cada vez maior para o mundo digital, a empresa teve um crescimento de 21% nos atendimentos via canais digitais em 2020. Hoje, 61% dos atendimentos ao cliente são realizados pela internet. "Graças aos fortes investimentos em tecnologia, a operação continuará funcionando em plena conformidade com os padrões globais da companhia", reforçou Amit.

Ele destaca que outros fatores que ganharam atenção foram elevação das estatísticas de roubo e furto. "Com a recessão provocada pela pandemia, o aumento do desemprego tornou-se uma realidade e, com isto, o número de ocorrências se elevou. Portanto, mais do que nunca, foi preciso proteger o patrimônio", diz.

Dessa forma, a crise que tirou os empregos, também reduziu a renda. "Foi preciso oferecer opções com melhor custo-benefício ao consumidor", explica Louzon, relatando que "o combo de rastreamento com seguro, em parceria com renomadas seguradoras do mercado, foi um mecanismo de alavancagem", pontuou.

Louzon lembra que o Brasil, em faturamento, é o mercado mais promissor da multinacional. O ganho global foi de US$ 279,3 milhões em 2019 e cresceu 10% no ano passado. "Somos líderes no grupo e projetamos um crescimento novamente de 15% até o fim de 2021. Essa é a nossa meta", finalizou.

Sobre a Ituran Brasil

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos para a proteção contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas, entre outros. São mais de 2.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 20 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil tendo já recuperado mais de 95 mil veículos, o equivalente a um patrimônio aproximado de R$ 4 bilhões.

