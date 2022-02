IturanMob dá início a operações com oferta de soluções de carsharing e carpooling no Brasil

Com a oferta de serviços da IturanMob, a Ituran Brasil pretende avançar ainda mais no segmento B2B. No ano passado, o crescimento no segmento B2B, como um todo, foi de 70% em comparação do 2020. Para 2022, a expectativa é de uma expansão de 35%.

"A IturanMob nasceu da união de tecnologia de hardware e software das duas empresas para oferecer diferentes soluções de carsharing e carpooling ao mercado. Acreditamos que as soluções de mobilidade ganharão mais espaço dentro de um novo modelo que ofereça elevado nível de conforto, maximização de ocupação dos veículos e segurança", destacou o CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon.

Por meio da IturanMob, o consumidor pode fazer todo processo de locação de veículos de maneira digital. Além disso, a tecnologia também permite, por exemplo, a abertura e fechamento do veículo de forma digital e muito segura. A solução funciona a partir de aplicativos para Android e iOS.

"Estamos confiantes no sucesso de mais essa solução para o mercado automotivo. O produto está ancorado dentro de uma tendência de que uma parcela da população evitará o transporte público por um tempo, para fugir de aglomerações. Neste sentido, a Ituran já se prepara para uma demanda maior neste segmento, inovando mais uma vez e saindo na frente com esse modelo de negócios", pontuou Louzon.

Para o CEO da IturanMob, Paulo Henrique 'PH' Andrade, o aumento no ticket médio de locação e do preço 0KM também dará impulso ao compartilhamento corporativo de veículos. "Pelo valor do bem entregue ao cliente, os processos ainda são burocráticos, lentos e com demasiada utilização de papel. As soluções da IturanMob chegam para romper essa barreira", ressalta o executivo.

Sobre a Ituran Brasil

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos para a proteção contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas, entre outros. São mais de 3.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 20 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil, tendo já recuperado mais de 100 mil veículos, o equivalente a um patrimônio aproximado de R$ 4 bilhões.

