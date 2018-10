ITW Consulting s'associe à Cricket South Africa pour la vente des droits de diffusion de la MSL T20

BENGALORE, Inde, October 23, 2018 /PRNewswire/ --

~ Les activités commerciales et de vente seront gérées par le biais des droits acquis par Global Sports Commerce

ITW Consulting, la société indienne de gestion sportive, a acquis à travers Global Sports Commerce (GSC) les droits de diffusion, de parrainage et sur le terrain de la Mzansi Super League T20 (MSL T20) auprès de Cricket South Africa (CSA) et sera son partenaire commercial et de diffusion international pour les cinq prochaines années. L'accord s'étend de 2018 à 2022. GSC a acheté les droits marketing et les activités de vente commerciale de la MSL T20 en Inde et pour les autres plateformes mondiales, ainsi que la gestion de la vente des droits de diffusion de la ligue.

M. Thabang Moroe, le directeur général de CSA, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir GSC et ses filiales, une marque mondiale supplémentaire qui depuis longtemps déjà accorde sa confiance en notre gestion, notre gouvernance et nos joueurs. »

« Comme son nom l'indique, GSC est présent dans le sport mondial ; c'est un acteur majeur en matière d'organisation d'événements sportifs au niveau international, qui dispose d'une expérience considérable dans le sport sud-africain grâce à son investissement dans Megapro et Megaview. GSC nous soutiendra tant d'un point de vue financier, qu'en termes d'expertise. »

Concernant le partenariat, M.S. Muralidharan, le PDG de GSC, a déclaré : « GSC est ravi de s'associer à la MSL T20, promue par Cricket South Africa. Nous voyons cela comme un atout sportif majeur pour l'Afrique, dans la mesure où nous sommes le partenaire commercial international unique et exclusif pour la télévision, le numérique et le parrainage d'événements. »

« CGC s'engage à offrir aux amateurs de cricket - dans le stade, en déplacement et ceux blottis dans leur canapé - un rendu visuel sans équivalent. Les marques associées à l'événement, réunies par sa principale branche commerciale, ITW Consulting, obtiendront un plus grand retour sur investissement. »

Bhairav Shanth, le directeur général et cofondateur d'ITW Consulting, a déclaré : « L'un des facteurs clés ayant contribué à l'intérêt marqué d'ITW pour les droits de la MSL T20 acquis par notre partenaire GSC, est de disposer d'un vrai savoir-faire commercial dans la nation arc-en-ciel, tout en comprenant les réalités du marché local. Nous ne doutons pas de pouvoir compter sur de bons partenaires pour la MSL T20 et de fêter le véritable esprit du jeu, qui est l'essence même du tournoi. »