ITW Performance Polymers bringt mit Devcon® Wear Guard™ 300RTC eine hervorragende verschleißfeste Beschichtung auf den Markt, eine hochbeständige Verbindung für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Langlebige, einfach aufzutragende, bei Raumtemperatur aushärtende Beschichtung, die die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert

DANVERS, Massachusetts, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- ITW Performance Polymers hat seine nächste Generation verschleißfester Compounds, Devcon Wear Guard 300RTC, auf den Markt gebracht, die für den Schutz von Anlagen in nassen und trockenen Umgebungen mit hohen Temperaturen entwickelt wurden. Diese hervorragende Beschichtung, die bei Raumtemperatur aushärtet, ist äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe in feuchten Umgebungen mit hohem Feststoffanteil bis zu 300 ⁰F / 149 ⁰C, wie sie in Zementwerken, Kraftwerken, petrochemischen Anlagen, im Bergbau sowie in Zellstoff- und Papierfabriken vorkommen.

„Unsere Endverbraucher verlangen nach wie vor nach Produkten, die länger halten, sich leichter verarbeiten lassen und auch rauen Bedingungen standhalten. Unser Team hat dieses erosions- und korrosionsbeständige Compound der nächsten Generation entwickelt, um diese anspruchsvollen Anwendungen zu erfüllen", so Guil Silva, VP/GM, ITW Performance Polymers. Diese einzigartige Formulierung ermöglicht es den Kunden, einen überragenden Geräteschutz zu erzielen, ohne die Schwierigkeiten des teuren Nachbrennens, die bei anderen Marken auftreten. Auf diese Weise können die Kunden das Produkt einfach auftragen und den Betrieb schnell wieder aufnehmen, was zu einer längeren Betriebszeit der Anlagen führt.

Devcon Wear Guard 300RTC wurde umfangreichen Tests und Bewertungen unterzogen, um eine außergewöhnliche Kundenerfahrung zu gewährleisten und eine beeindruckende Verschleißfestigkeit unter trockenen und nassen, korrosiven Bedingungen bis zu 300 ⁰F / 149 ⁰C zu bieten. Feldversuche haben eine hohe Produkthaltbarkeit bewiesen, die es den Kunden ermöglicht, ihre Geräte länger laufen zu lassen, bevor sie Produkte neu auftragen oder dünnere Schichten auftragen müssen, was zu einem höheren Produktdurchsatz führt. Diese Flexibilität ermöglicht es den Kunden, Geräteausfälle zu minimieren und die Wartungskosten zu senken.

Da Devcon Wear Guard 300RTC bei Raumtemperatur aushärtet, kann das Produkt vor Ort aufgetragen werden, wodurch sich die Kosten für den Transport und die Nachhärtung, die bei anderen Systemen anfallen, verringern. Der Wegfall der Nachhärtung im Ofen spart Zeit, Geld und Energie und erhöht gleichzeitig die Betriebszeit der Anlagen.

„Die einzigartigen Eigenschaften von Devcon Wear Guard 300RTC bieten den Kunden eine dauerhafte, schützende, verschleißfeste Mischung, die die Konkurrenz überdauert und ihre Geräte auch unter rauen Bedingungen am Laufen hält", fügt Guil Silva hinzu.

Devcon Wear Guard 300RTC kann in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Flotationstanks, Wäschern, Aschebehandlungssystemen, Rohrbögen, Sieben, Rutschen, Behältern, Trichtern, Absauganlagen, Gehäuselüftern, Wäschern, Brechern und Brechern.

Informationen zu Devcon:

Devcon ist eine Marke von ITW Performance Polymers. Devcon ist ein marktführender Anbieter von Wartungs- und Reparaturprodukten, mit denen sich die ursprüngliche Spezifikation von Geräten wiederherstellen lässt oder mit einem vorbeugenden Wartungsprogramm frühzeitige Ausfälle verhindert werden können. Seit über 50 Jahren liefert Devcon innovative Lösungen für den Bergbau, die Kohleverstromung, die Zuschlagstoffindustrie, die Petrochemie und den industriellen OEM-Markt.

Informationen zu ITW Performance Polymers:

ITW Performance Polymers, ein Geschäftsbereich von Illinois Tool Works (ITW), ist weltweit führend in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Verguss- und Verkeilungsmassen, strukturellen und halbstrukturellen Klebstoffen, spritzbaren syntaktischen Materialien sowie verschleißfesten Beschichtungen und Reparaturmassen. Diese wertschöpfenden Lösungen werden in zahlreichen Märkten eingesetzt, darunter Windkraft, Transport, Schifffahrt, Elektronik, Bergbau, Petrochemie und andere industrielle OEM- und MRO-Anwendungen.

Informationen zu ITW:

ITW (NYSE: ITW) ist ein weltweit führendes Fortune-200-Unternehmen im Bereich der multi-industriellen Fertigung mit einem Umsatz von 12,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Die sieben branchenführenden Segmente des Unternehmens nutzen das einzigartige ITW-Geschäftsmodell, um ein solides Wachstum mit klassenbesten Margen und Renditen in Märkten zu erzielen, in denen hoch innovative, kundenorientierte Lösungen gefragt sind. ITW hat ungefähr 43.000 engagierte Kollegen in Betrieben auf der ganzen Welt, die in der einzigartigen, dezentralisierten und unternehmerischen Kultur des Unternehmens gedeihen.

Für weitere Informationen über das neue Devcon Wear Guard 300RTC kontaktieren Sie bitte:

Tony Mell, Produktmanager

E-Mail: [email protected]

Telefon: (978) 646-5630

Website: itwpp.de

