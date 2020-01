Ivan Saraiva lança curso "Os Segredos da Oratória Moderna" para desenvolvimento pessoal e profissional

Das 10 competências essenciais para o profissional da nova década, como sugere o Fórum Econômico Mundial, 6 estão atreladas à habilidade de falar em público. Relatórios, palestras, aulas, vendas, liderança, gestão, TCCs são algumas das atividades cotidianas que exigem a habilidade de falar bem em público. Com certeza essas são algumas razões para o sucesso do Curso preparado e apresentado por Ivan Saraiva.

O curso on-line conta com 21 aulas. "Os Segredos da Oratória Moderna" inclui mentoria individualizada e grupo VIP no Instagram com "Lives" exclusivas.

Com sensibilidade para entender as crenças limitantes das pessoas que querem aprender a falar em público, Ivan Saraiva está conectando as pessoas com exigências profissionais da nova década.

"Falar em público é uma arte e como qualquer arte pode ser aprendida e desenvolvida. O Curso ensina técnicas simples, e princípios usados por comunicadores no decorrer da história. Os resultados são concretos e em muitos casos surpreendentes", diz Ivan Saraiva.

Para participar do curso os Segredos da Oratória moderna existem dois caminhos:

Mandar um Direct no Instagram do Autor: @ivansaraiva7

Ou fale diretamente com ele sobre o curso nesse link: http://wa.me/19044058728



Assessoria de Imprensa

Azure Agencia de Publicidade e Propaganda

contato@azureagencia.com.br

(71) 99271-1772

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1078640/Ivan_Saraiva.jpg?p=original

FONTE Ivan Saraiva

SOURCE Ivan Saraiva