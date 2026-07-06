IvyBears überschreitet die Marke von 2,5 Millionen Abonnenten und 40 Millionen Aufrufen und baut sein globales „Kids-&-Family"-Universum aus

IvyBears positioniert sich 2026 als eine der dynamischsten neuen unabhängigen IP-Einführungen für Kinder und Familien.

Eine andere Art von Franchise: Das „Reversed Flywheel"

Im Gegensatz zu traditionellen Unterhaltungs-Franchises begann IvyBears nicht mit Inhalten und stieg erst später in den Bereich der Konsumgüter ein. Die Marke wurde genau umgekehrt aufgebaut.

Noch bevor die Zeichentrickserie startete, hatte IvyBears bereits eine Präsenz im Einzelhandel in über 60 Ländern etabliert und so eine reale Akzeptanz bei den Verbrauchern geschaffen, bevor die Expansion in den Unterhaltungsbereich erfolgte. Diese Grundlage unterstützt nun die Entwicklung von IvyBears zu einem globalen, charakterorientierten Franchise, das die Bereiche Animation, Musik, Konsumgüter, Lizenzierung und Rundfunk umfasst.

Kaan Haylaz, Gründer und CEO von IvyBears, sagte: „Animation ist seit meiner Kindheit meine Leidenschaft – der Grund, warum ich Film studiert habe, und einer der Gründe, warum es IvyBears überhaupt gibt. Als ich dieses IP aufbaute, traf ich jedoch eine bewusste Entscheidung: die Marke zunächst weltweit zu etablieren, sie bei Verbrauchern auf realen Märkten zu beweisen und sie erst dann auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken. Die meisten Franchises gehen den umgekehrten Weg. Wir nennen es das ‚Reversed Flywheel'."

Das Modell bietet IvyBears einen einzigartigen Ausgangspunkt: eine globale Basis im Bereich Konsumgüter, kombiniert mit einer schnell wachsenden Unterhaltungsplattform und einem sich ausweitenden Universum origineller Figuren.

Produziert von Moontrail Animation Studios

Das animierte IvyBears-Universum wird von Moontrail Animation Studios produziert, dem firmeneigenen Animationsstudio, das von Haylaz gegründet wurde.

Moontrail wurde aufgebaut, um einen konsistenten monatlichen Produktionsrhythmus zu gewährleisten, wodurch IvyBears neue animierte Episoden in einem Tempo veröffentlichen kann, das unter unabhängigen Kinder- und Familien-IPs selten zu finden ist. Das Studio kombiniert von Menschen gesteuerte Erzählkunst, Charakterentwicklung, Musik, Sounddesign und Animationsabläufe mit KI-gestützten Produktionswerkzeugen.

Bis zum 4. Quartal 2026 sollen sieben vollständige Episoden verfügbar sein, die eine komplette erste Staffel für internationale Ausstrahlungs-, Lizenzierungs- und Vertriebsgespräche bilden.

Kapitel 3: The Stolen Idol

Kapitel 3 führt das IvyBears-Team nach Indien und stellt einen neuen Bösewicht, einen neuen globalen Schauplatz sowie eine erweiterte Abenteuerhandlung vor. Die Folge verbindet Action, Comedy, Musik und charakterbasiertes Storytelling und setzt damit die Mission der Franchise fort, ein weltweit wiedererkennbares Kinder- und Familienuniversum aufzubauen.

In den Zielgruppen mit hoher Interaktion verzeichnet IvyBears durchschnittliche Sehdauern von bis zu 5:49 Minuten, was darauf hindeutet, dass die Marke mehr als nur Reichweite aufbaut – sie entwickelt eine bedeutende Zuschauerbindung in wichtigen Märkten.

Wir präsentieren: „The Dr. Muppy Show"

Als Teil der nächsten Phase des IvyBears-Universums bereitet das Unternehmen die Einführung von „The Dr. Muppy Show" vor, einem charakterbasierten Edutainment-Format für Vorschulkinder und junge Familien.

Das Format wird Wissenschaft, Comedy, Musik und spielerisches Lernen kombinieren und dabei eine der Hauptfiguren der Marke einsetzen, um alltägliche Fragen wie „Wie fliegen Flugzeuge?" oder „Warum ist der Himmel blau?" in einem unterhaltsamen und für Kinder wiederholbaren Format zu beantworten.

Haylaz fährt fort: „Mit ‚The Dr. Muppy Show' wollen wir zeigen, dass starke Figuren pädagogische Ideen auf eine viel emotionalere und einprägsamere Weise vermitteln können. Humor, Musik und Geschichtenerzählen helfen Kindern, eine Verbindung zu den Inhalten herzustellen, sich die Botschaft zu merken und wirklich Freude am Lernen zu haben."

„The Dr. Muppy Show" ergänzt das IvyBears-Universum um eine zweite Format-Säule und erweitert die Franchise über das Abenteuer-Storytelling hinaus in den Bereich Edutainment.

Auf dem Weg zur weltweiten Ausstrahlung und Lizenzierung

Mit monatlich erscheinenden neuen Vollfolgen, weiteren Kurzform-Inhalten in der Entwicklung und einer kompletten ersten Staffel, die für das 4. Quartal 2026 geplant ist, arbeitet IvyBears aktiv auf den internationalen Vertrieb, Koproduktionsmöglichkeiten und Lizenzpartnerschaften mit Verbrauchern hin.

Das Unternehmen prüft derzeit Möglichkeiten mit Partnern in ganz Europa, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika.

Informationen zu IvyBears

IvyBears ist ein globales IP für Kinder- und Familienunterhaltung, das von Gründer Kaan Haylaz ins Leben gerufen wurde. Aufbauend auf einer Einzelhandelsmarke, die bereits in über 60 Ländern vertreten ist, wendet IvyBears ein „Reversed Flywheel"-Modell an: Zunächst erfolgt die globale Validierung durch Konsumgüter, gefolgt von Unterhaltung, Figuren, Musik, Lizenzierung und der Ausweitung der Ausstrahlung. Jeden Monat erscheinen neue animierte Folgen. https://www.youtube.com/@IvyBearsOfficial

Informationen zu Moontrail Animation Studios

Moontrail Animation Studios ist das firmeneigene Animationsstudio, das von Kaan Haylaz gegründet wurde. Das Studio produziert das animierte IvyBears-Universum und verfügt über eine skalierbare monatliche Produktionspipeline, die eine von Menschen geleitete kreative Leitung mit KI-gestützten Animations-Workflows kombiniert. https://www.moontrail.ai

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Kontakt:

Sergi Rubio

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