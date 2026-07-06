IvyBears supera los 2,5 millones de suscriptores y los 40 millones de visualizaciones

IvyBears se posiciona como uno de los lanzamientos de propiedad intelectual independientes más dinámicos para niños y familias en 2026.

Una franquicia diferente: El ciclo invertido

A diferencia de las franquicias de entretenimiento tradicionales, IvyBears no comenzó con contenido para luego expandirse a productos de consumo. La marca se construyó al revés.

Antes del lanzamiento de la serie animada, IvyBears ya tenía presencia en más de 60 países, lo que le permitió validar su marca en el mundo real antes de expandirse al entretenimiento. Esta base ahora respalda el desarrollo de IvyBears como una franquicia global centrada en sus personajes, que abarca animación, música, productos de consumo, licencias y televisión.

Kaan Haylaz, fundador y consejero delegado de IvyBears, declaró: "La animación ha sido mi pasión desde la infancia; por eso estudié cine y por eso existe IvyBears. Pero al crear esta propiedad intelectual, tomé una decisión deliberada: primero, consolidar la marca a nivel global, validarla con consumidores en mercados reales y solo entonces llevarla a la pantalla. La mayoría de las franquicias lo hacen al revés. Nosotros lo llamamos el ciclo invertido".

Este modelo le da a IvyBears una ventaja competitiva única: una base global de productos de consumo combinada con una plataforma de entretenimiento de rápido crecimiento y un universo de personajes originales en expansión.

Producido por Moontrail Animation Studios

El universo animado de IvyBears es producido por Moontrail Animation Studios, el estudio de animación propio fundado por Haylaz.

Moontrail se creó para mantener un ritmo de producción mensual constante, lo que permite a IvyBears lanzar nuevos episodios animados a una velocidad poco común entre las propiedades intelectuales independientes para niños y familias. El estudio combina la narración, el desarrollo de personajes, la música, el diseño de sonido y los flujos de trabajo de animación, liderados por personas, con herramientas de producción con apoyo de IA.

Está previsto que siete episodios completos estén disponibles para el cuarto trimestre de 2026, conformando así una primera temporada completa para negociaciones de emisión, licencias y distribución internacional.

Capítulo 3: El Ídolo Robado

El capítulo 3 lleva al equipo de IvyBears a la India, presentando un nuevo villano, un nuevo escenario global y una trama de aventuras ampliada. El episodio combina acción, comedia, música y una narrativa centrada en los personajes, continuando la misión de la franquicia de construir un universo infantil y familiar reconocido a nivel mundial.

Entre los segmentos de audiencia más comprometidos, IvyBears ha registrado tiempos de visualización promedio de hasta 5:49 minutos, lo que indica que la franquicia está logrando mucho más que alcance: está desarrollando una interacción significativa con los espectadores en mercados clave.

Presentación de 'The Dr. Muppy Show'

Como parte de la siguiente fase del universo IvyBears, la compañía se prepara para lanzar 'The Dr. Muppy Show', un formato de entretenimiento educativo protagonizado por personajes, dirigido a niños en edad preescolar y familias jóvenes.

El formato combinará ciencia, comedia, música y aprendizaje lúdico, utilizando a uno de los personajes clave de la franquicia para responder preguntas cotidianas como "¿Cómo vuelan los aviones?" o "¿Por qué el cielo es azul?" en un formato divertido y fácil de repetir para los niños.

Haylaz comentó: "Con 'The Dr. Muppy Show', queremos demostrar que los personajes carismáticos pueden transmitir ideas educativas de una manera mucho más emotiva y memorable. El humor, la música y la narración ayudan a los niños a conectar con el contenido, recordar el mensaje y disfrutar genuinamente del aprendizaje".

'The Dr. Muppy Show' añade un segundo pilar al universo IvyBears, extendiendo la franquicia más allá de las historias de aventuras hacia el entretenimiento educativo.

Construyendo un camino hacia la transmisión y licencia global

Con nuevos episodios completos que se estrenan mensualmente, contenido adicional de formato corto en desarrollo y una primera temporada completa prevista para el cuarto trimestre de 2026, IvyBears está trabajando activamente para lograr la distribución internacional, oportunidades de coproducción y acuerdos de licencia para el consumidor.

Actualmente, la compañía está explorando oportunidades con socios en Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica.

Acerca de IvyBears

IvyBears es una propiedad intelectual global de entretenimiento infantil y familiar creada por su fundador, Kaan Haylaz. Basada en una marca minorista ya presente en más de 60 países, IvyBears aplica un modelo de ciclo invertido: primero, la validación global de productos de consumo, seguida del entretenimiento, los personajes, la música, las licencias y la expansión de la transmisión. Se estrenan nuevos episodios animados mensualmente. https://www.youtube.com/@IvyBearsOfficial

Acerca de Moontrail Animation Studios

Moontrail Animation Studios es el estudio de animación propio fundado por Kaan Haylaz. El estudio produce el universo animado de IvyBears y cuenta con un sistema de producción mensual escalable que combina la dirección creativa humana con flujos de trabajo de animación asistidos por IA. https://www.moontrail.ai

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Sergi Rubio

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