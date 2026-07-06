IvyBears dépasse les 2,5 millions d'abonnés et les 40 millions de vues, et continue d'étendre son univers mondial dédié aux enfants et à toute la famille

IvyBears se positionne comme l'un des nouveaux lancements indépendants les plus dynamiques de 2026 dans le domaine des contenus destinés aux enfants et à toute la famille.

Une franchise d'un autre genre : le volant d'inertie inversé

Contrairement aux franchises de divertissement traditionnelles, IvyBears n'a pas commencé par créer du contenu avant de se lancer ensuite dans les produits dérivés. La marque a été créée à l'envers.

Avant même le lancement de la série animée, IvyBears s'était déjà implantée dans plus de 60 pays, s'assurant ainsi l'adhésion des consommateurs dans le monde réel avant de se lancer dans le secteur du divertissement. Cette fondation soutient désormais le développement d'IvyBears en tant que franchise mondiale axée sur des personnages, couvrant les domaines de l'animation, de la musique, des produits dérivés, des licences et de la diffusion.

Kaan Haylaz, fondateur et PDG d'IvyBears, a déclaré : « L'animation est ma passion depuis mon enfance — c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études de cinéma et l'une des raisons pour lesquelles IvyBears existe. Mais lorsque j'ai développé cette propriété intellectuelle, j'ai fait un choix délibéré : commencer par imposer la marque à l'échelle mondiale, faire ses preuves auprès des consommateurs sur des marchés réels, puis seulement après lui donner vie à l'écran. La plupart des franchises font exactement le contraire. Nous appelons cela le volant d'inertie inversé ».

Ce modèle offre à IvyBears un point de départ unique : une base mondiale de produits dérivés associée à une plateforme de divertissement en pleine expansion et à un univers de personnages originaux en pleine évolution.

Une production de Moontrail Animation Studios

L'univers animé d'IvyBears est produit par Moontrail Animation Studios, le studio d'animation créé par M. Haylaz.

Moontrail a été conçu pour assurer un rythme de production mensuel régulier, permettant ainsi à IvyBears de diffuser de nouveaux épisodes animés à une cadence rarement observée parmi les PI indépendantes destinées aux enfants et à toute la famille. Le studio associe des processus créatifs humains – narration, développement des personnages, musique, conception sonore et animation – à des outils de production assistés par l'IA.

Sept épisodes complets devraient être disponibles d'ici le quatrième trimestre de 2026, constituant ainsi une première saison complète en vue des négociations relatives à la diffusion internationale, aux licences et à la distribution.

Chapitre 3 : L'idole volée

Le chapitre 3 emmène l'équipe des IvyBears en Inde, où l'on découvre un nouveau méchant, un nouveau cadre international et une intrigue plus riche. Cet épisode mêle action, humour, musique et une narration centrée sur les personnages, s'inscrivant ainsi dans la continuité de la mission de la franchise : créer un univers destiné aux enfants et à toute la famille, reconnaissable dans le monde entier.

Parmi les segments d'audience les plus engagés, IvyBears a enregistré des durées moyennes de visionnage pouvant atteindre 5 min 49 s, ce qui montre que la franchise ne se contente pas d'étendre sa portée : elle parvient à susciter un engagement significatif de la part des téléspectateurs sur les principaux marchés.

Présentation de « The Dr. Muppy Show »

Dans le cadre de la prochaine étape de l'univers IvyBears, la société s'apprête à lancer « The Dr. Muppy Show », un format ludo-éducatif axé sur des personnages et destiné aux enfants d'âge préscolaire et aux jeunes familles.

Ce format alliera science, humour, musique et apprentissage ludique, mettant en scène l'un des personnages phares de la franchise pour répondre à des questions du quotidien telles que « Comment les avions volent-ils ? » ou « Pourquoi le ciel est-il bleu ? », dans un format amusant et reproductible pour les enfants.

M. Haylaz poursuit : « Avec " The Dr. Muppy Show ", nous voulons montrer que des personnages forts peuvent véhiculer des idées éducatives d'une manière bien plus émouvante et marquante. L'humour, la musique et la narration aident les enfants à s'identifier au contenu, à retenir le message et à prendre véritablement plaisir à apprendre ».

« The Dr. Muppy Show » vient ajouter un deuxième pilier éditorial à l'univers IvyBears, élargissant ainsi la franchise au-delà des récits d'aventure pour s'étendre au domaine du divertissement éducatif.

Vers une diffusion mondiale et l'octroi de licences

Avec la diffusion mensuelle de nouveaux épisodes complets, la préparation de contenus courts supplémentaires et une première saison complète prévue pour le quatrième trimestre de 2026, IvyBears travaille activement à la mise en place d'une distribution internationale, à la recherche d'opportunités de coproduction et à la conclusion de partenariats de licence grand public.

L'entreprise étudie actuellement des possibilités avec des partenaires en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

À propos d'IvyBears

IvyBears est une marque mondiale de divertissement destinée aux enfants et à toute la famille, créée par son fondateur, Kaan Haylaz. S'appuyant sur une marque de produits dérivés déjà présente dans plus de 60 pays, IvyBears applique un modèle de « volant d'inertie inversé » : la validation des produits dérivés à l'échelle mondiale en premier lieu, suivie par le divertissement, les personnages, la musique, les licences et l'expansion dans le domaine de la diffusion. De nouveaux épisodes animés sont diffusés chaque mois. https://www.youtube.com/@IvyBearsOfficial

À propos de Moontrail Animation Studios

Moontrail Animation Studios est le studio d'animation privé fondé par Kaan Haylaz. Le studio produit l'univers animé IvyBears et gère un processus de production mensuel évolutif, alliant une direction créative assurée par des humains à des flux de travail d'animation assistés par l'IA. https://www.moontrail.ai

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Sergi Rubio

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