IWBI anuncia nova classificação de desempenho WELL focada no uso de métricas dinâmicas humanas de desempenho de prédios para melhorar a experiência das pessoas que os ocupam

NOVA YORK, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O International WELL Building Institute (IWBI) anunciou hoje o próximo lançamento da classificação de desempenho WELL, uma nova designação que recompensa proprietários e operadores de edifícios para usar construções mensuráveis e validadas e métricas de desempenho humano para obter percepções sobre a saúde e o bem-estar das pessoas que os ocupam e melhorar as condições em seus espaços com base nessas percepções. A classificação consistirá de recursos extraídos do WELL Building Standard (WELL) juntamente com novos caminhos e recursos beta que serão informados pela consultoria de desempenho da IWBI, pelas organizações de teste de desempenho WELL (WELL Performance Testing Organizations, PTOs) e uma série de líderes do setor em tecnologias de construção inteligente.

"O setor fez um ótimo trabalho na captura de métricas de desempenho de edifícios ecológicos no local – energia e uso de água, por exemplo – mas precisamos poder nos unir a esses indicadores ecológicos com métricas de desempenho de saúde para permitir escolhas equilibradas sobre a saúde do planeta e a saúde das pessoas", disse Rachel Hodgdon, presidente e CEO da IWBI. "Com esta incrível e diversificada gama de parceiros, consultores e outros colaboradores, estamos confiantes de que a nova classificação desbloqueará e acelerará o uso de abordagens mais inteligentes e mais integradas para melhorar e destacar o bem-estar e o desempenho."

A classificação de desempenho WELL será composta por recursos WELL que exigem limites específicos de liderança relacionados à qualidade do ar e da água, conforto térmico, acústica, iluminação e experiência dos ocupantes, ajudando os projetos a aplicar dados quantitativos e qualitativos para rastrear, monitorar e melhorar o desempenho dos edifícios e das pessoas que os habitam. A rede global de 42 organizações de teste de desempenho da WELL da IWBI, organizações membros da IWBI e sua comunidade mais ampla de mais de 18 mil profissionais credenciados pela WELL (WELL APs) e inscritos que buscam a credencial WELL AP em mais de 100 países darão suporte aos clientes em sua busca pela classificação de desempenho WELL.

Esta nova designação acrescentará a um crescente conjunto de classificações WELL que inclui a classificação WELL Health-Safety e na futura classificação WELL Health Equity. Cada uma delas pode ser alcançada como uma designação ou um marco autônomo ao longo do caminho para a certificação WELL em nível Bronze, Prata, Ouro ou Platina. Para os participantes do portfólio WELL, atingir essas classificações contribuirá para a sua pontuação WELL.

Os membros da IWBI que contribuem para o desenvolvimento da classificação de desempenho WELL incluem Aircuity,Carrier, CETEC, Cognian Technologies, Honeywell, Johnson Controls, Kaiterra, Lennox International, Schneider Electric, SGS, Thornton Tomasetti e Trane Technologies.

O que os líderes do setor dizem sobre a classificação de desempenho WELL:

"Como a WELL, estamos há muito tempo empenhados em adotar uma abordagem holística em relação a todo o espectro de fatores que criam edifícios saudáveis para as pessoas, incluindo qualidade de ar, segurança e condições funcionais, como conforto térmico, iluminação, som e problemas ambientais que contribuem para uma melhor função cognitiva e bem-estar. Lideramos o setor em AVAC e edifícios de saúde e atualmente estamos buscando a certificação sob o rigoroso padrão WELL v2 em nossa própria sede mundial. A Carrier tem orgulho de apoiar a classificação de desempenho da WELL, o que proporcionará às pessoas confiança para retornar às coisas e aos locais que elas amam e sentem falta."

David Gitlin, presidente e CEO da Carrier

"Na Honeywell, não estamos esperando pelo futuro, estamos construindo o futuro ao criar soluções inovadoras de construção que promovam e melhoram o bem-estar e desbloqueiem resultados positivos em escala. Ao colaborar com a IWBI na classificação de desempenho WELL, estamos iniciando uma nova era de desenvolvimento de desempenho, promovendo a ponte entre a saúde dos edifícios e a conscientização do impacto ambiental e, igualmente importante, inspirando a inovação e estimulando a transformação do mercado que promove o bem-estar e a produtividade dos ocupantes."

Doug Wright, presidente e CEO da Honeywell Building Technologies (HBT)

"A classificação de desempenho da WELL acelerará vigorosamente a demanda por edifícios mais saudáveis. Por mais de 135 anos, desde que inventamos o primeiro termostato elétrico, a Johnson Controls está na vanguarda de tecnologias inovadoras e sustentáveis. Estamos orgulhosos por colaborar com a IWBI em sua classificação de desempenho WELL para usar nossa tecnologia comprovada e líder do setor para impulsionar o monitoramento contínuo de edifícios saudáveis certificados pela WELL, ao mesmo tempo em que capacitamos os proprietários dos edifícios a melhorar a eficiência operacional, aumentar a produtividade e promover a sustentabilidade."

George Oliver, presidente e CEO da Johnson Controls

"À medida que nos movemos mais decisivamente e estrategicamente para atender às nossas metas de descarbonização em todos os edifícios do mundo, é essencial que sejamos tão ambiciosos em aproveitar a oportunidade de otimizar esses espaços para a saúde das pessoas que o ocupam. Ao alavancar a ciência por trás da WELL e com o presente lançamento da classificação de desempenho WELL, estamos preparados para traçar um caminho para reformular os edifícios do futuro e continuar a cumprir a missão de longa data da Schneider Electric para oferecer soluções integradas pioneiras que alavancam o poder da digitalização para atingir o máximo desempenho, eficiência e confiabilidade, ao mesmo tempo em que aprimora a saúde dos ocupantes."

Jean-Pascal Tricoire, presidente e CEO da Schneider Electric

"Agora, mais do que nunca, as pessoas precisam de espaços internos mais seguros, saudáveis e mais eficientes. Nosso foco é ajudar os proprietários e operadores da construção a avaliar, mitigar e monitorar a qualidade ambiental interna para garantir o bem-estar dos ocupantes e o desempenho do edifício. A classificação de desempenho WELL ajuda a validar que as medidas certas estão sendo tomadas para as pessoas prosperarem nos espaços em que vivem, aprendem, trabalham e brincam."

Dave Regnery, CEO da Trane Technologies

"As tecnologias de IA e IoT têm o melhor desempenho quando empregados para melhorar a experiência humana. Temos orgulho de colaborar com a IWBI por meio da classificação de desempenho WELL à medida que evoluímos nossos serviços para implementar soluções baseadas em tecnologia para atender às mudanças nas necessidades do mercado. Esta iniciativa nos apoia em nossa jornada de nos tornarmos uma empresa mais sustentável e orientada por dados e nosso compromisso em proporcionar um mundo melhor, mais seguro e mais interconectado para todas as partes interessadas."

Frankie Ng, CEO, SGS, WELL Performance Testing Organization

"A IWBI tem sido fundamental na condução da evolução da saúde e do bem-estar dos ocupantes dos edifícios, cimentando o rigor científico e metas robustas e mensuráveis como um meio para avançar o desempenho dos edifícios. A classificação inovadora de desempenho WELL está prevista para se tornar outra ferramenta inovadora."

Adam Garnys, consultor sênior e Dr. Vyt Garnys, diretor geral e consultor sênior,

CETEC, WELL Performance Testing Organization

"Há uma nova urgência na forma como moldamos, guiamos e promovemos avanços na construção de desempenho para melhor se alinhar com a ciência de apoio à saúde humana. Por meio deste lançamento colaborativo da classificação de desempenho WELL, estamos dobrando a promessa de soluções acionáveis baseadas em evidências para impulsionar a melhoria contínua em todas as principais métricas de saúde que ajudam a melhorar a produtividade, aumentar o conforto e apoiar o bem-estar."

Liam Bates, cofundador e CEO, Kaiterra, consultor de desempenho da IWBI

