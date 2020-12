IWBI, SandSi annonce un partenariat pour améliorer la santé et la sécurité dans l'industrie mondiale du sport

International WELL Building Institute s'associe à Sport and Sustainability International pour fournir des ressources sur la COVID-19 aux membres de SandSi partout dans le monde

NEW YORK, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- L'International WELL Building Institute (IWBI) et Sport and Sustainability International (SandSi), la plus grande organisation de sport et de développement durable au monde, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique conjoint visant à accroître la sensibilisation aux besoins en matière de santé, de bien-être et de sécurité dans l'industrie mondiale du sport.

L' International WELL Building Institute se joint à la NBA (National Basketball Association), à la Major League Soccer, à des fédérations internationales, dont la Fédération internationale de l'automobile et la Fédération internationale de volleyball, Formula-E Racing, et à des membres de plus de 40 nations afin de tenter de réaliser l'objectif de Sport and Sustainability International qui vise à accélérer la durabilité dans et par le sport.

« C'est la première fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, que l'industrie du sport est confrontée à une telle menace pour sa viabilité financière et ses opérations », a déclaré Allen Hershkowitz, Ph.D., conseiller en sciences de l'environnement, International WELL Building Institute et New York Yankees, président et directeur fondateur de Sport and Sustainability International. « Aujourd'hui, comme nous l'avons fait à l'époque, toutes les organisations sportives doivent s'unir pour combattre un ennemi commun. Cette fois, l'ennemi est un virus mortel qui a tué près de 2 millions de personnes et, pour le vaincre, nous devons faire porter tous nos efforts sur les protocoles de santé et de sécurité. Un examen scientifique indépendant de ce travail est essentiel et devrait être adopté universellement dans toutes les installations sportives. »

La cote santé-sécurité WELL est la plus importante cote vérifiée par une tierce partie et fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations. Elle est axée de façon holistique sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants. Des bâtiments emblématiques comme l'Empire State Building et Taipei 101 Tower, un nombre important de stades professionnels, y compris le Yankee Stadium, l'AT&T Stadium et le Prudential Center, toutes les écoles du comté de Fairfax, Va. et les portefeuilles de grandes entreprises mondiales comme JPMorgan Chase, Uber, Aimbridge Hospitality, Loews Hotels et USAA, utilisent la cote santé-sécurité WELL pour aider les visiteurs, les employés et les clients à se sentir plus confiants lors de la reprise de leurs activités.

« Je suis ravie que SandSI et l'IWBI unissent leurs forces pour encourager tous les organismes sportifs à mettre en œuvre des protocoles de premier ordre et à donner des conseils à leurs intervenants dans la lutte active contre la COVID-19 grâce à la cote santé-sécurité WELL », a déclaré Julia Palle, présidente de Sports and Sustainability International. « Cette crise nous a appris que la santé planétaire, la santé humaine et la santé économique sont toutes interconnectées. Nous ne pourrons surmonter cette crise qu'en menant une action coordonnée et collaborative. Nous sommes honorés que l'IWBI se joigne à l'industrie du sport pour mener la lutte contre la COVID-19. »

L'International WELL Building Institute (IWBI) dirige le mouvement mondial visant à transformer nos bâtiments, nos communautés et nos organisations de manière à aider les gens à prospérer. WELL v2 est la version la plus récente de sa célèbre norme de construction WELL (WELL), et le projet pilote WELL Community Standard est un système d'évaluation à l'échelle des districts qui établit une nouvelle référence mondiale pour des collectivités saines. La cote de santé-sécurité WELL est une cote vérifiée par un tiers fondée sur des données probantes et axée sur des politiques opérationnelles, des protocoles d'entretien, des plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aider les organisations à reprendre leurs activités. IWBI mobilise la communauté du bien-être par la gestion du titre WELL AP, la poursuite de la recherche applicable, le développement de ressources éducatives, et la défense des politiques qui, en tout lieu, promeuvent la santé et le bien-être. Pour plus d'informations sur WELL, consultez le site : ici .

International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Portfolio Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Workforce, WELL et autres, et leurs logos associés sont des marques de commerce ou des marques de certification de l'International WELL Building Institute pbc aux États-Unis et dans d'autres pays.

Sport and Sustainability International (SandSI) est un organisme international à but non lucratif dont l'objectif est de veiller à ce que la durabilité soit un principe commercial clé dans l'ensemble de l'industrie mondiale du sport, au profit de la santé planétaire et de toutes les communautés dans lesquelles le sport est pratiqué. S'appuyant sur l'expertise et l'influence d'experts en développement durable, de partenaires de l'industrie du sport et de membres dans plus de quarante pays, SandSI met à profit l'influence culturelle et commerciale du sport pour promouvoir des collectivités saines, durables et justes, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

