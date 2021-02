iWedia nomeia Xavier Marlé como Diretor de Vendas e Desenvolvimento Comercial na APAC

Em Singapura, Xavier acumulou 15 anos de experiência na indústria de TV paga e ocupou vários cargos focados no cliente na APAC. Antes de entrar para a iWedia, ajudou com sucesso na expansão regional da Verimatrix, Brightcove, SeaChange e, mais recentemente, iFeelSmart, onde exerceu o cargo de VP de Vendas, Contas e Desenvolvimento Comercial.

A transferência deste novo ano consolida a equipe da iWedia na APAC e segue a missão da empresa de prestar sempre o maior suporte a seus clientes e parceiros.

Hans-Jürgen Désor, CEO da iWedia, disse «É um enorme prazer dar as boas-vindas a Xavier. Suas competências são reconhecidas em toda a indústria de TV digital, na qual estabeleceu uma forte rede profissional.» «O leque de tecnologias com que trabalhou, aliado à sua mentalidade executiva, serão muito valiosos para todas as operadoras de telecomunicações e de TV paga da região, bem como para a iWedia», acrescentou.

Xavier disse: «Estou muito satisfeito por me juntar à iWedia e contribuir para oferecer software de qualidade às principais operadoras da APAC. Acredito que, com a experiência da iWedia para implementar projetos complexos de TC em todo o mundo e particularmente no mercado APAC, combinada com nosso vasto leque de soluções, nossos serviços de valor agregado e nossas capacidades de integração de sistemas, seremos capazes de construir com sucesso os serviços da próxima geração para as operadoras APAC.»

Sobre a iWedia

A iWedia S.A. oferece soluções de software de excelência para aparelhos de TV conectados. Somos pioneiros em AndroidTV e apoiamos nossos clientes com arquitetura de software e experiência em design, produtos comprovados no terreno e serviços de engenharia de baixo custo. Nos orgulhamos de servir as principais operadoras de telecomunicações, operadoras de TV paga e OEM automotivos de nível 1 com nossas soluções de mídia.

A iWedia oferece serviços de integração de software eficientes e expansíveis executados por uma equipe experiente, habituada a fazer implementações rápidas de dispositivos eletrônicos de consumo de alto volume. A iWedia está sediada na Suíça, com laboratórios de desenvolvimento em Belgrado e Novi Sad, Sérvia, e escritórios de vendas e assistência no Brasil, França, Alemanha, Índia, Singapura e Coreia do Sul.

