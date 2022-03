IWG UDNÆVNER PELLE PERSSON TIL AT LEDE PARTNERSKABSVÆKST I NORDEN

ZUG, Schweiz, 23. marts 2022 /PRNewswire/ -- IWG, verdens største leverandør af fleksible arbejdspladser, har udnævnt Pelle Persson til Head of Development for aktiviteterne i Norden. Udnævnelsen viser IWG's satsning på at øge sit globale netværk med ca. 1.000 placeringer i løbet af de næste 12 måneder, alt mens efterspørgslen efter hjemmearbejde fortsætter med at øge.

Med afsæt i succeserne for IWG's eksisterende varemærker i Norden - hvilket omfatter Regus, Spaces og Signature - får Pelle Persson ansvaret for at styrke pipelinen for vækstmuligheder for hvert enkelt varemærke med henblik på nye franchisepartnerskaber og strategiske partnerskaber inden for erhvervsejendomme samt for at udvikle nye placeringer i hvert enkelt land.

Udnævnelsen af Pelle Persson kommer på et tidspunkt, hvor IWG oplever rivende global vækst. I 2021 fik koncernen flere end to millioner nye kunder i sit globale netværk af 3.500 placeringer, mens koncernens franchiseprogram oplevede betydelig vækst med mere end en fordobling af antallet af aftaler om nye franchise placeringer, eller i alt 120 aftaler indgået i 2021 sammenlignet med 67 i 2020.

Med base i Sverige tilfører Pelle Persson mere 30 års erfaring i forretningsudvikling. Han startede sin karriere inden for byggeri og ejendomsudvikling for H&M, inden han blev udviklings- og franchisechef for Burger King i Norden og Holland. Hans seneste rolle var for den internationale kaffekæde, Waynes Coffee, hvor hans fokus var på at udvikle varemærkets internationale tilstedeværelse ved hjælp af taktiske franchisepartnerskaber.

Pelle Persson udtaler: "Jeg er meget glad for at være kommet til IWG på et så spændende tidspunkt i virksomhedens udvikling. Den ekstremt hurtige vækst inden for hjemmearbejde i løbet af de sidste par år har givet os en fantastisk mulighed for at udvide vores globale netværk endnu mere med særlig fokus på at udvikle vores franchise partnerskaber."

"Vores ambition er at fordoble vores netværk i Norden i løbet af de næste år og åbne op for vækst uden for storbyerne, eftersom langt flere mennesker arbejder nærmere hjemmet."

Stephen Holloway, Global Franchise Development Director, tilføjer: "Vi er utrolig glade for at kunne byde Pelle velkommen på IWG-holdet. Den omfattende erfaring, som han bringer med sig, vil være uvurderlig for vores virksomhed, efterhånden som vi skal skalere op for kunne matche efterspørgslen. Franchisepartnerskaber vil være helt afgørende for vores success, og jeg er helt sikker på, at Pelle udnævnelse vil hjælpe os med at nå vores ambitiøse mål i hele det nordiske område."

SOURCE IWG Plc