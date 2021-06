iXensor bringt CE-gekennzeichneten, voll digitalisierten PixoTest® COVID-19 Schnelltest mit digitalem Gesundheitspass auf den Markt, um die sichere Wiedereröffnung der Wirtschaft zu erleichtern

Smartphone-gestützte genaue Ergebnisse in 15 Minuten:

Mit dem PixoTest® POCT Analyzer, der die Testergebnisse objektiv ausliest, können Gesundheitsorganisationen und Unternehmen das Risiko von falsch-negativen Fällen minimieren im Vergleich zu Schnelltests, die von menschlichen Augen interpretiert werden.

Gleichzeitige Berichterstattung und Ausstellung eines digitalen Gesundheitspasses:

Das Analysegerät überträgt die Testergebnisse gleichzeitig über einen verschlüsselten QR-Code an die Nutzer der PixoHealth Pass App. Der digitale Gesundheitspass zeichnet auch die Impfbescheinigungen der App-Nutzer auf und hilft bei der freien Bewegung in der kommenden Sommerurlaubssaison.

Mobile Gesundheitstechnologie adressiert gefälschte Testberichte:

Die PixoHealth Pass Admin App wurde für Organisationen entwickelt, um die Echtheit von PixoTest® -Testergebnissen mit einem einfachen Scan zu überprüfen. Die Admin App schützt die Sicherheit von Organisationen inmitten der Pandemie durch die Validierung der fälschungssicheren, verschlüsselten Ergebnisse, die in der PixoHealth Pass App angezeigt werden.

Überlegene Genauigkeit erfüllt EU-Standard:

In der prospektiven klinischen Studie, die in Brasilien durchgeführt wurde, zeigte der PixoTest® eine Sensitivität von 95% und eine Spezifität von 98% für nasopharyngeale Proben in den Bereichen von 0 bis 7 Tagen seit Symptombeginn (DSO). Eine weitere Studie in den USA untersuchte die klinische Leistungsfähigkeit von anterioren nasalen Proben bei symptomatischen Patienten, die eine Sensitivität von 92,8% und eine Spezifität von 100% ergab.

Um der steigenden Nachfrage nach COVID-19-Schnelltests zur Selbstanwendung gerecht zu werden, kündigt Dr. Peter Fitzgerald, Vorsitzender von iXensor und emeritierter Professor für Medizin an der Stanford University, an: "Wir setzen die Kerntechnologie PixoTech® von iXensor ein, um den Smartphone-basierten Selbsttest zu entwickeln, mit dem wir überall und zu jeder Zeit auf COVID-19 testen und tracken können. Ich glaube, dass ein COVID-19-Selbsttest zuhause viele Übertragungswege drastisch verkürzen wird, um die Pandemie zu stoppen."

Über iXensor

iXensor, der Pionier der mobilen Gesundheit, verwandelt Smartphones in mobile medizinische Diagnostik in Laborqualität. Im Jahr 2017 hat iXensor das PixoTest® Blutzuckermesssystem als weltweit ersten kamerabasierten Bluttest mit FDA-Zulassung für Smartphones eingeführt. Basierend auf der PixoTech® -Plattform hat sich iXensor auf Selbsttests zu Hause und klinische Point-of-Care-Diagnostik in den Bereichen Infektionskrankheiten, Frauengesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1524943/PixoTest_COVID_19_Management_Total_Solution.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1524944/PixoTest_POCT_Analyzer_Digital_COVID_19_Rapid_Antigen_Test.jpg

