Iyuno conclui aquisição da SDI Media e anuncia nova empresa como Iyuno-SDI Group

LOS ANGELES, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Iyuno Media Group anunciou hoje que concluiu a aquisição de 100% da SDI Media. Esta transação reúne duas das principais empresas do setor de localização, com a missão compartilhada de apoiar seus clientes em seus esforços para alcançar o público global.

A empresa resultante, agora sob a marca Iyuno-SDI Group, fornece soluções de tecnologia de localização e entretenimento para a indústria de mídia há mais de 70 anos. Suas raízes profundas no processo criativo e sua rede de instalações globais oferecem conhecimentos incomparáveis, aos quais os produtores de conteúdo passaram a confiar seus recursos mais valiosos.

O novo Iyuno-SDI Group agora possui e opera uma combinação de 67 escritórios localizados globalmente em 34 países, oferecendo um conjunto completo de soluções integrais com profundidade e capacidade expandidas para apoiar a escala futura do setor. A tecnologia combinada das duas empresas criará a próxima geração de plataformas de localização.

"As mudanças aceleradas no mundo estão criando a necessidade de mais conteúdo que alcance o público em todos os cantos do mundo. Sabemos que devemos acelerar nossa inovação técnica por meio de avanços em IA, automação de fluxo de trabalho, tradução automática e infraestruturas tecnológicas globais", explica David Lee, que assumiu o cargo de CEO do Iyuno-SDI Group. "Além desses avanços tecnológicos, damos igual prioridade a desenvolver o processo artístico, que então resulta na combinação perfeita de ambas as disciplinas para avançar o estado da arte da localização."

"Estamos muito satisfeitos por nos unirmos à Iyuno. Esta combinação nos dá a escala necessária para atender às demandas cada vez mais desafiadoras dos clientes", observou Mark Howorth, ex-CEO da SDI Media, que foi nomeado presidente do Iyuno-SDI Group. "Nossos clientes precisam de adaptações rápidas, tecnologia de ponta e presença global. Os recursos combinados da Iyuno-SDI nos dão a capacidade de fornecer soluções integrais e manter o mais alto nível de segurança de conteúdo."

A Iyuno recebe suporte das empresas Altor, Shamrock Capital e SoftBank Ventures Asia, seus principais parceiros financeiros.

SOBRE O IYUNO-SDI GROUP

O Iyuno-SDI Group é o provedor líder de serviços de localização do setor de mídia e entretenimento. Sendo parceiro global de confiança dos estúdios de entretenimento, plataformas de streaming e criadores mais reconhecidos do mundo, o grupo oferece serviços de localização completos, desde dublagem, legendagem e serviços de acesso até serviços de gerenciamento, transformação e distribuição de mídia, em mais de 100 idiomas para todos os tipos de plataforma de distribuição de conteúdo. Com raízes profundas no setor desde 1965, a empresa é incomparável em termos de competência operacional, escala, capacidade e amplitude de serviços.

O Iyuno-SDI Group foi formado em 2021 após a aquisição da SDI Media pelo Iyuno Media Group. Aproveitando os melhores talentos criativos e técnicos, instalações de ponta e tecnologias de última geração, a empresa agora conta com a maior presença global, com 67 escritórios em 34 países. A escala e a abordagem centrada no cliente da empresa concentram-se em sua missão de conectar conteúdo, conectar as pessoas.

