Iyuno faz investimento estratégico em estúdio de dublagem turco em meio ao aumento do apetite por conteúdo no idioma local

LOS ANGELES, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Iyuno, fornecedor líder de soluções de localização e distribuição de mídia para os estúdios e streamers de entretenimento do mundo, anunciou hoje seu recente investimento no estúdio de dublagem turco Ak'la Kara International Os termos financeiros não foram divulgados.

Fundado por Savaş Özdural e Kerem Kobanbay, a Ak'la Kara International, com sede em Istambul, é um dos estúdios de dublagem e legendas mais antigos e de maior capacidade da Turquia para atender criadores de conteúdo em todo o mundo. A Ak'la Kara forneceu serviços linguísticos para filmes icônicos e séries de episódios virais de todo o mundo para uma lista de clientes globais, incluindo Netflix, Amazon Prime Video, Discovery e Riot Games. A Ak'la Kara promoverá os planos de expansão em andamento da empresa para construir capacidade adicional para dublagem em turco.

"Durante este período de crescimento sem precedentes, e como o apetite dos consumidores por conteúdo está em alta, a necessidade de um único provedor de cadeia de suprimentos é fundamental para as estratégias de distribuição dos produtores de conteúdo global", disse o CEO da Iyuno, David Lee. "Continuaremos atendendo às necessidades de nossos clientes por serviços linguísticos, aumentando nossa presença operacional e, com isso, estamos muito satisfeitos por aprofundar nosso relacionamento com a Ak'la Kara International."

"Estamos entusiasmados em aprofundar nosso relacionamento com a equipe da Iyuno", disse Founders of Ak'la Kara International, Savaş Özdural e Kerem Kobanbay. "O investimento da Iyuno no mercado de dublagem em língua turca, beneficiará o setor, à medida que a demanda continue crescendo".

A Iyuno continua a se concentrar na expansão global, serviços criativos aprimorados e investimento em tecnologia para oferecer uma oferta totalmente de ponta a ponta aos clientes, e a Ak'la Kara International representa o 35º mercado onde a Iyuno terá presença.

SOBRE A IYUNO

A Iyuno (iyuno.com) é a provedora líder de serviços de localização do setor de mídia e entretenimento. Como parceiro global de confiança dos estúdios de entretenimento, plataformas de streaming e criadores mais reconhecidos do mundo, o grupo oferece serviços de localização completos, desde dublagem, legendagem e serviços de acesso até serviços de gerenciamento, transformação e distribuição de mídia, em mais de cem idiomas para todos os tipos de plataforma de distribuição de conteúdo. O legado coletivo de 75 anos da empresa é incomparável em experiência operacional, escala, capacidade e amplitude de serviços. Aproveitando o melhor em talento criativo e técnico, instalações de ponta e tecnologias de última geração, a empresa agora conta com a maior presença global com 67 escritórios em 34 países. A escala da empresas e a abordagem centrada no cliente concentram-se em sua missão de conectar conteúdo e conectar pessoas. Para mais informações, siga @ IyunoHQ e # WeAreIyuno em plataformas sociais.

SOBRE A AK'LA KARA INTERNATIONAL.

A Ak'la Kara International (aklakara.tv) se estabeleceu em parceria com Savaş Özdural e Kerem Kobanbay. É um dos estúdios de dublagem e legendas de investimento privado mais antigos e de maior capacidade da Turquia em Istambul. Desde a sua criação, a Ak'la Kara tem sido a parceira de soluções dos maiores provedores de conteúdo interno e externo do setor, distribuidores, canais de televisão, plataformas digitais, empresas de jogos e empresas de publicidade. Com os serviços de locução e legendagem que oferece, a empresa produz projetos da mais alta qualidade com os melhores tradutores, artistas e funcionários técnicos.

