Iyuno-SDI faz investimento estratégico no Ortana Media Group

A cadeia de suprimentos de localização do Iyuno-SDI está dando um passo significativo com as soluções de orquestração de fluxo de trabalho e gerenciamento de ativos altamente escalonáveis do Ortana. Fundado em 2012 pelo CEO James Gibson, o Ortana rapidamente estabeleceu uma presença de mercado na Austrália, Europa, Nova Zelândia, Sul da Ásia, América do Norte e América do Sul com suas plataformas Cubix, Kiosk Cloud e Spot & Spin. O Ortana está ajudando seus clientes a gerenciar melhor seus ativos de mídia, automatizar processos, reduzir custos operacionais e ampliar os fluxos de trabalho.

"Ao aproveitar a tecnologia do Ortana em toda a infraestrutura global do Iyuno-SDI, continuaremos a atender e exceder as demandas de nossos clientes com uma cadeia de suprimentos de localização de ponta a ponta altamente escalável", disse David Lee, CEO do Iyuno-SDI Group. "A distribuição global de mídia e entretenimento está passando por um período de crescimento sem precedentes, já que o apetite dos consumidores por conteúdo está em alta, e a necessidade de um único provedor de cadeia de suprimentos é um fator crítico para as estratégias de distribuição dos produtores de conteúdo global."

"Estamos entusiasmados em nos juntar ao Iyuno-SDI Group", disse James Gibson, CEO fundador do Ortana Media Group. "A visão de David Lee para uma cadeia de suprimentos de mídia de localização verdadeiramente global e escalável está perfeitamente alinhada com a nossa. Vemos isso como uma enorme oportunidade de expandir essas ofertas para clientes em todo o mundo."

O Iyuno-SDI oferece aos principais criadores e distribuidores de conteúdo do mundo um portfólio de serviços de localização e mídia, incluindo dublagem, legendagem, masterização, packaging e distribuição, codificação e transcodificação e controle de qualidade.

As plataformas do Ortana, integradas com a rede global de estúdios e instalações de serviços de mídia do Iyuno-SDI, formarão o provedor de serviços de cadeia de suprimentos de ponta a ponta mais avançado do setor.

SOBRE O IYUNO-SDI GROUP

O Iyuno-SDI Group (www.iyuno-sdi.com) é o provedor líder de serviços de localização do setor de mídia e entretenimento. Como parceiro global de confiança dos estúdios de entretenimento, plataformas de streaming e criadores mais reconhecidos do mundo, o grupo oferece serviços de localização completos, desde dublagem, legendagem e serviços de acesso até serviços de gerenciamento, transformação e distribuição de mídia, em mais de cem idiomas para todos os tipos de plataforma de distribuição de conteúdo. Com raízes profundas no setor que datam de 1974, a empresa é incomparável em termos de expertise operacional, escala, capacidade e amplitude de serviços.

O Iyuno-SDI Group foi formado em 2021 após a aquisição da SDI Media pelo Iyuno Media Group. Aproveitando o melhor em talento criativo e técnico, instalações de ponta e tecnologias de última geração, a empresa agora conta com a maior presença global com 67 escritórios em 34 países. A escala da empresas e a abordagem centrada no cliente concentram-se em sua missão de conectar conteúdo e conectar pessoas.

SOBRE O ORTANA MEDIA GROUP

O Ortana Media Group (www.ortana.tv) foi fundado em 2012 com a visão de aprimorar a forma como os fluxos de trabalho de mídia são gerenciados. Uma forma intuitiva, mais rápida e econômica para os clientes alavancarem seu conteúdo e expandirem seus negócios.

Atualmente, o Ortana é um especialista líder no desenvolvimento de produtos e soluções que atendem aos requisitos práticos de uma ampla variedade de setores, incluindo detentores de conteúdo, casas de pós-produção, distribuidores e emissoras. A empresa conta com uma rede mundial de revendedores na América do Norte, Europa, América do Sul, Sul da Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

A equipe do Ortana desenvolveu um portfólio de soluções de ponta a ponta altamente flexíveis, destinadas a múltiplos clientes e que são facilmente adaptáveis e reconfiguráveis para atender às necessidades das empresas de mídia atuais e dos fluxos de trabalho futuros. Desde a automação e orquestração do gerenciamento de mídia em cada ponto do ciclo do arquivo, até a implementação e migração de sistemas para a nuvem, digitalização de fitas, migração LTO (Linear Tape-Open) e muito mais.

