Iyuno-SDI fecha nova rodada de financiamento

IMM Investments Corp investe no Iyuno-SDI e junta-se ao Conselho de Administração, oferecendo mais suporte para a estratégia de crescimento da Iyuno-SDI

LOS ANGELES, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Iyuno-SDI anunciou hoje que garantiu um investimento significativo da IMM Investments Corp na mais recente rodada de financiamento do Iyuno-SDI.

A transação representa o segundo maior investimento dos principais fundos globais de investimento nos últimos 12 meses, após um investimento de US$ 160 milhões do SoftBank Vision Fund 2 em abril de 2021. A empresa de tecnologia de mídia e localização de conteúdo nº 1 do mundo agora é avaliada em US $1,2 bilhão em valor empresarial após o investimento do IMM, uma validação clara da estratégia de escala global, tecnologia de ponta e ampla amplitude de serviços do Iyuno-SDI.

O IMM une forças com a impressionante base de investidores institucionais do Iyuno-SDI, incluindo Softbank Vision Fund 2, Altor Fund IV, Softbank Ventures Asia e Shamrock Capital Advisors, LLC. O grupo dedicado de patrocinadores oferece ao Iyuno-SDI a profundidade de recursos para continuar seus planos de crescimento rápido.

"Estamos muito satisfeitos em ter o IMM como um parceiro de confiança em nossa história de sucesso. O investimento do IMM solidifica ainda mais a sólida base de capital do Iyuno-SDI e nossa capacidade de nos mantermos fiéis ao nosso compromisso com nossos clientes e ao setor em rápido crescimento, onde nossa missão é oferecer a inovação, qualidade e escala tão necessárias por meio de soluções orientadas por tecnologia e investimentos em capacidade", disse David Lee, fundador e CEO do Iyuno-SDI Group.

O Iyuno-SDI registrou um crescimento notável em 2021 e prevê que esta forte trajetória de crescimento continue na esteira da multiplicação de plataformas globais de streaming OTT e sua crescente demanda por localização de alta qualidade para conteúdo inglês e cada vez mais não inglês. Além do crescimento nas demandas de mídia e entretenimento, o advento dos avanços com base em IA na tradução de texto e voz criará uma expansão significativa do mercado endereçável para serviços de localização com inúmeras aplicações em vários outros mercados verticais.

"Acreditamos que o setor de mídia e entretenimento está passando por grandes rupturas, já que os padrões de distribuição e consumo de conteúdo estão mudando drasticamente", disse Sungmin Na, diretor administrativo da IMM. "Estamos verdadeiramente impressionados com os recursos de tecnologia de mídia do Iyuno-SDI e entusiasmados em apoiar David Lee e toda a equipe do Iyuno-SDI para oferecer serviços de localização de alta qualidade para o setor de mídia e entretenimento e muito mais."

O Iyuno-SDI Group foi formado em 2021 após a aquisição da SDI Media pelo Iyuno Media Group. Aproveitando os melhores talentos criativos e técnicos, instalações de ponta e tecnologias de última geração, a empresa agora conta com a maior presença global do setor, com 67 escritórios em 34 países, e crescendo. A escala da Iyuno-SDI e a abordagem centrada no cliente concentram-se em sua missão de conectar conteúdo e conectar pessoas.

SOBRE O IYUNO-SDI GROUP

O Iyuno-SDI Group (www.iyuno-sdi.com) é o provedor líder de serviços de localização do setor de mídia e entretenimento. Como parceiro global de confiança dos estúdios de entretenimento, plataformas de streaming e criadores mais reconhecidos do mundo, o grupo oferece serviços de localização completos, desde dublagem, legendagem e serviços de acesso até serviços de gerenciamento, transformação e distribuição de mídia, em mais de cem idiomas para todos os tipos de plataforma de distribuição de conteúdo. Com raízes profundas no setor que datam de 1974, a empresa é incomparável em termos de expertise operacional, escala, capacidade e amplitude de serviços.

Sobre a IMM Investment Corp

A IMM é uma das principais empresas globais de investimentos com sede na Coreia, com US$ 4,7 bilhões em ativos sob gestão. Desde a sua criação em 1999, a empresa expandiu seus produtos de investimento do capital de risco para o crescimento do capital privado e da infraestrutura. Mais recentemente, a empresa expandiu globalmente e está crescendo para se tornar a empresa líder de investimentos na Ásia, com afiliadas no Japão e em Hong Kong, e investimentos no Japão, China, Vietnã e Estados Unidos.

Para mais informações, visite www.imm.co.kr.

