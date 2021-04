Iyuno-SDI Group garante um investimento de US$ 160 milhões do SoftBank Vision Fund 2

LOS ANGELES, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Iyuno-SDI Group, fornecedor líder de serviços de localização para o setor de mídia e entretenimento ("Iyuno-SDI" ou a "Empresa"), anunciou hoje que obteve um investimento de US$ 160 milhões do SoftBank Vision Fund 2*. O investimento oferecerá ao Iyuno-SDI os recursos necessários para apoiar sua missão de transformar o setor de localização. O SoftBank Vision Fund 2 passará a ser um dos maiores acionistas do Iyuno-SDI e se juntará ao seu Conselho de Administração juntamente com a Altor, David Lee - CEO do Iyuno-SDI Group, Shamrock Capital Advisors e SoftBank Ventures Asia Corp.

O Iyuno-SDI Group está na vanguarda do desenvolvimento de soluções de ponta, aproveitando o melhor das tecnologias de tradução de Máquina Neural e IA em combinação com habilidades criativas e linguísticas de um coletivo de 70 anos de experiência na prestação de serviços de localização da mais alta qualidade para os maiores produtores e distribuidores de conteúdo do mundo.

"O ingresso do SoftBank Vision Fund 2 no impressionante grupo de investidores da Iyuno-SDI é um marco significativo na evolução da nossa empresa", disse David Lee, CEO do Iyuno-SDI Group. "As empresas do portfólio do SoftBank Vision Fund 2 são cada uma transformadoras em seus respectivos setores e o Iyuno-SDI tem o orgulho de participar desta rede de negócios que inovam e avançam no estado da arte."

"Acreditamos que o setor de mídia e entretenimento está passando por grandes rupturas, já que os padrões de distribuição e consumo de conteúdo estão mudando drasticamente", disse Chris Lee, diretor da SoftBank Investment Advisers. "Estamos entusiasmados com a parceria com David e com a equipe do Iyuno-SDI para oferecer suporte a sua missão de prestar serviços de localização orientados por tecnologia ao setor de mídia e entretenimento."

Anteriormente, o SoftBank Group se tornou um dos primeiros investidores institucionais do Iyuno Media Group por meio de seu braço de capital de risco, o SoftBank Ventures Asia Corp. em 2018, e continuaram a apoiar as iniciativas de crescimento da empresa.

O anúncio do investimento do SoftBank Vision Fund 2 no Iyuno-SDI chega apenas duas semanas após a conclusão da aquisição da SDI Media pelo Iyuno Media Group, quase dobrando a presença global da empresa combinada com 67 escritórios em 34 países.

SOBRE O IYUNO-SDI GROUP

O Iyuno-SDI Group é o provedor líder de serviços de localização do setor de mídia e entretenimento. Como parceiro global de confiança dos estúdios de entretenimento, plataformas de streaming e criadores mais reconhecidos do mundo, o grupo oferece serviços de localização completos, desde dublagem, legendagem e serviços de acesso até serviços de gerenciamento, transformação e distribuição de mídia, em mais de cem idiomas para todos os tipos de plataforma de distribuição de conteúdo. Com raízes profundas no setor desde 1965, a empresa é incomparável em termos de competência operacional, escala, capacidade e amplitude de serviços.

O Iyuno-SDI Group foi formado em 2021 após a aquisição da SDI Media pelo Iyuno Media Group. Aproveitando os melhores talentos criativos e técnicos, instalações de ponta e tecnologias de última geração, a empresa agora conta com a maior presença global, com 67 escritórios em 34 países. A escala da empresas e a abordagem centrada no cliente concentram-se em sua missão de conectar conteúdo e conectar pessoas.

*A partir da data deste comunicado à imprensa, o SoftBank Group Corp. fez contribuições de capital para permitir investimentos pelo SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") em determinadas empresas do portfólio. As informações incluídas neste documento são feitas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de participação limitada em qualquer fundo, incluindo o SVF 2. O SVF 2 ainda não teve um fechamento externo, e qualquer potencial investidor terceiro deverá receber informações adicionais relacionadas a quaisquer investimentos do SVF 2 antes do fechamento.

FONTE Iyuno-SDI Group

