J&T Express anuncia expansão de centros de triagem e campanha de frete grátis para clientes em comemoração ao aniversário de sete anos da empresa na Indonésia

JACARTA, Indonésia, 21 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A provedora global de serviços de logística J&T Express anunciou a expansão de dois centros de triagem na Indonésia para atender à crescente demanda de negócios locais e melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários, juntamente com uma campanha de frete grátis para os clientes, em comemoração ao aniversário de sete anos da empresa no país.

J&T Express lança campanha de frete grátis para clientes na Indonésia (PRNewsfoto/J&T Express)

Desde seu lançamento na Indonésia em agosto de 2015, a J&T Express cresceu rapidamente para dispor de uma rede global que abrange 13 países em todo o mundo, oferecendo aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital.

Charles Hou, vice-presidente do Grupo J&T Express, disse: "A Indonésia foi por onde começamos. Foi onde fizemos a entrega de nosso primeiro pacote e demos nosso primeiro passo na jornada global. Estou muito orgulhoso pelo que conquistamos ao longo dos anos, mas sou mais grato pelo enorme apoio de todos os entregadores e entregadoras, nossa equipe, nossos parceiros de negócios e nossos clientes. Assim como a natureza de nosso negócio, nosso sucesso é um revezamento. Isso só é possível graças ao esforço de todos os envolvidos ao longo do percurso.

Para melhor atender o crescente mercado local e oferecer um melhor ambiente de trabalho para seus funcionários, a J&T Express está expandindo e otimizando os 70º e 71º centros de triagem, respectivamente em East Java e Kalimantan, áreas com alto volume de negócios, de acordo com Robin Lo, CEO da J&T Express Indonésia.

Para atender à crescente demanda por serviços de entrega, os dois armazéns de triagem atualizados na cidade de Madiun e Banjarmasin cobrem uma área de cerca de 20 mil metros quadrados com uma área construída de mais de 12 mil metros quadrados. Com o início de operações em novembro e dezembro, respectivamente, espera-se que o volume de processamento dos centros de triagem duplique com o uso de máquinas de triagem automática no futuro.

Além disso, a J&T Express lançou o programa "Stop Bayar Ongkir" (Não Pague a Taxa de Entrega) em 20 de agosto como parte da comemoração do aniversário para mostrar gratidão a seus clientes na Indonésia. Os termos e condições do programa "Stop Bayar Ongkir" podem ser acessados por meio do site oficial da Indonésia em www.jet.co.id.

Robin Lo disse: "Esta é uma das poucas vezes que realizamos uma promoção na taxa de entrega para os clientes, embora com uma escala diferente. Notamos que os serviços de entrega agora se tornaram uma necessidade para as comunidades. Por esse motivo, nesta ocasião, lançamos um programa de entrega 100% gratuita como forma de agradecimento a nossos clientes que apoiaram a J&T Express nos últimos sete anos e contribuíram para transformar a J&T em um importante provedor de serviços de entrega na Indonésia."

A J&T Express também comemorou seu quarto aniversário no Vietnã e na Malásia em julho e agosto, respectivamente, lançando programas semelhantes para mostrar apreço pelo suporte ao cliente.

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express compreende treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

