J&T Express anuncia Lionel Messi como embaixador global da marca

XANGAI, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- O provedor global de serviços de logística J&T Express anunciou hoje a estrela do futebol e o ícone do esporte mundial Lionel Messi como seu primeiro embaixador global da marca. Conhecido por sua busca incessante pela excelência e resiliência, o vencedor da seven-time Ballon d'Or entende o compromisso contínuo com a melhoria que está no centro da J&T Express.

J&T Express nomeia Lionel Messi como embaixador global da marca

Assim como a J&T Express, que está comprometida em beneficiar continuamente as comunidades locais em que atua, Messi acredita fortemente em retribuir à sociedade, conforme evidenciado pela contribuição do futuro como o principal marcador. Messi atribui seu desempenho, dentro e fora do campo, em grande parte ao esforço colaborativo de sua equipe. Isso está alinhado com os esforços da J&T Express para oferecer as melhores soluções viabilizadas por tecnologia aos clientes em todos os seus mercados globais por meio da colaboração com parceiros locais.

Como parte de sua parceria com a J&T Express, Messi promoverá uma maior conscientização sobre a J&T Express, não apenas como um importante provedor de logística, mas também como um especialista em comércio eletrônico em todos os pontos de contato da cadeia de suprimentos, bem como um verdadeiro campeão e profissional do espírito "melhor juntos".

Ao comentar sobre este anúncio, Rachel Liu, diretora global de branding da J&T Express disse: "Estamos honrados e entusiasmados em colaborar com Lionel Messi como nosso embaixador global. Ele é um atleta geracional cuja ética de trabalho, humildade e dedicação se alinham com os valores que imbuímos na J&T Express. Por meio de sua coragem e realizações, Messi é uma inspiração para muitos. Isso repercute profundamente em nossos valores de construir um negócio cuidadoso, responsável e sustentável."

"A J&T Express obteve conquistas notáveis desde seu lançamento. Compartilhamos muitas semelhanças em nossa paixão e determinação para nunca pararmos de melhorar. Assim como o esporte do futebol une milhões de pessoas em todo o mundo, a J&T Express busca desenvolver soluções logísticas para conectar seus clientes ao mundo. Estou ansioso para fazer parte desta jornada ", disse Messi.

A J&T Express e Messi elevarão juntos a popularidade da marca e promoverão maior conscientização sobre as ofertas da J&T à medida que buscam contribuir para a transformação da cadeia de valor de serviços logísticos.

A adição de Messi à J&T Express lança uma série de campanhas de mídia social e marketing sob o tema #JTBetterTogether, entre outras ativações, que o provedor de serviços de logística está planejando em conjunto com a época das festas de fim de ano e o ano novo que se inicia.

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com negócios líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior e mais rápido mercado do mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express abrange treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

