J. Kobayashi Co. organise le salon du saké japonais « Sake! Sake!! Sake!!! 2021 » en ligne pour les distributeurs européens d'alcool à partir de novembre 2021

OSAKA, Japon, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- J. Kobayashi Co., Ltd, un exportateur de saké (vin de riz) japonais, dont le siège social se trouve à Osaka, au Japon, et qui a été fondé en 1890, va organiser le premier salon sur le saké en ligne du secteur, « Sake! Sake!! Sake!!! 2021 » pour les distributeurs européens de vins et d'alcools de qualité supérieure, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022.

Image1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106758/202110222135/_prw_PI1fl_CE3DyQ87.jpg

Les exportations de saké japonais ont augmenté en valeur pendant ces 11 années, tout comme celles vers l'Europe. Cependant, l'Europe ne représente que 7 % du marché total des exportations en 2020. L'industrie est convaincue que les pays européens, qui ont la culture de l'appréciation du vin et disposent d'un revenu disponible relativement élevé, verront de plus en plus de personnes comprendre et apprécier le saké japonais dans un avenir proche.

En fait, la présence du saké japonais en Europe a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années. Des concours de saké japonais (organisés et jugés par des professionnels locaux) sont organisés dans plusieurs grands pays européens, comme la catégorie saké de l'International Wine Challenge. En outre, la Japan Sake & Shochu Makers Association et l'Union de la Sommellerie Française ont signé un accord de partenariat l'année dernière. C'est dans ce contexte que le salon en ligne est prévu, afin que les distributeurs d'alcool européens intéressés par le saké japonais puissent apprendre, comprendre et favoriser ce produit dans une plus large mesure, et répandre sa splendeur dans les pays européens.

Par le biais de ce salon en ligne, premier défi dans l'industrie du saké, J. Kobayashi vise une communication directe entre les distributeurs européens et les brasseries de saké japonaises, des rencontres d'affaires en ligne, et davantage d'exportations de beaux sakés vers les amateurs d'alcool locaux. Les principales cibles de l'industrie sont les distributeurs/importateurs locaux de vins et d'alcools supérieurs dans les pays européens qui n'ont jamais manipulé mais qui sont intéressés par le saké japonais. Bien entendu, même les non-professionnels intéressés par le saké japonais peuvent se joindre au salon en ligne.

Outre le salon, les participants peuvent accéder au média B-to-B du saké japonais « IKKI (https://ikki-sake.com/) » pour y trouver des connaissances de base et les dernières nouvelles. Ils peuvent également rejoindre la communauté Facebook fermée « IKKI Sake Community » (https://ikki-sake.com/ikki-sake-community/) pour communiquer directement avec les brasseries de saké.

Image2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106758/202110222135/_prw_PI2fl_PUhsCA9z.jpg

Ce que les participants peuvent trouver dans ce salon :

- Une histoire approfondie de chaque brasserie et de chaque produit

- Un film sur l'artisanat local

- Des commentaires professionnels d'un sommelier et d'un chef Michelin

- Une communication directe avec les brasseries exposées dans une communauté FB fermée

- Des connaissances de base et les dernières nouvelles sur le saké japonais

- Une liste des brasseries de saké japonaises en anglais

- Un soutien total de l'exportateur professionnel de saké japonais, J. Kobayashi Co., Ltd.

Inscription

Veuillez vous inscrire pour participer au salon à partir de l'URL ci-dessous : https://ikki-sake.com/sss2021/

Informations sur la société : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110222135-O1-2g7Tu4OC.pdf

SOURCE J. Kobayashi Co., Ltd.