J L Stream lance une application de streaming social LIVE « Made in India »

L'application dispose d'une fonction unique appelée K.I.S.S. (Keep It Simple Streamer) qui permet aux utilisateurs de partager une courte vidéo de leur talent ainsi que leur présentation afin de se faire découvrir plus rapidement. Sur J L Stream, les utilisateurs peuvent diffuser en continu n'importe où et n'importe quand, montrer leurs talents, faire des annonces à leur public et gagner de l'argent grâce à des retraits instantanés. L'application sera disponible dans le monde entier, sauf en Chine. Les utilisateurs pourront acheter des pièces dans l'application et payer des streamers via des cadeaux virtuels pendant les sessions en direct. Les streamers peuvent retirer leurs gains instantanément via plusieurs options de paiement numérique.