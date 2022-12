Já pode começar a aplicar essas cinco dicas de Dermotivin Benzac para arrasar no make up de final de ano

Saiba ainda como se destacar em 2023 com a pele saudável e oil free!

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nem parece, mas já estamos no último mês de 2022. E dezembro é marcado pela chegada do verão e inúmeras festas, como Natal e Réveillon. Para comemorar estes grandes momentos, Dermotivin Benzac selecionou dicas incríveis de beleza e cuidados com a pele oleosa a acneica, já que é tempo de celebrar!

Preparando a pele...

Por ser um período de muitas festas, há quem abuse da maquiagem. E, antes da make, é importante preparar a pele. A melhor amiga da vida (e da virada) é a linha Dermotivin Benzac Oil Control que atua de maneira efetiva no controle da pele com tendência a acne. Os quatro produtos de limpeza e hidratação são dermatologicamente testados e estão disponíveis em diversos formatos. Com os produtos específicos para a pele oleosa, a maquiagem ganha a fixação perfeita e mantém a aparência saudável. Confira os detalhes da linha completa:

Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido1 proporciona limpeza adequada para a pele com tendencia à acne e promove um efeito adstringente e ação refrescante, deixando uma sensação de frescor na pele, além de ser super prático no dia a dia.

Já Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante2, promove hidratação por até 24 horas, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas e ainda tem ação calmante para a pele. Com tudo isso a base pode ser aplicada promovendo a cobertura ideal para o rosto, sem causar aquele efeito craquelado que prejudica o visual.

Dermotivin Benzac gel de tratamento antiacne 5% e 10%3 age por meio de tripla ação: Dermotivin Benzac mata 94% das bactérias que causam acne, anti-inflamatória, reduzindo as espinhas; comedolítica, desobstruindo os poros e reduzindo cravos; eliminando as impurezas do dia a dia. A aplicação do produto pode ser feita duas vezes ao longo do dia para proteção adequada. Vale ressaltar que é necessário buscar o auxílio de um dermatologista.

Na hora da make

Após cuidar da pele facial com os produtos Dermotivin Benzac, o próximo passo é a aplicação da make! Coloque em prática essas cinco dicas para alcançar um efeito espetacular logo nos primeiros segundos de 2023.

Menos é mais: Ser minimalista está na moda! Usar poucos e bons produtos que deixam a pele saudável faz toda a diferença no resultado da make de ano novo. Há diversas opções, como: gloss sem cor, corretivo, um blush que valorize as curvas naturais do rosto e finalizar com um rímel preto para um olhar marcante.



Cores vibrantes: As cores são a cara do verão e da grande noite da virada. Para quem gosta de ousar, invista em cores chamativas como o pink e o vermelho nos lábios, além de delineadores coloridos. Vai lá e arrasa!



Na onda do metalizado: Sombras metalizadas e em tons alegres também estão conquistando o coração das fashionistas de plantão. Vale a pena investir nessa tendência!



Para quem quer brilhar mais que o sol: Além dos delineados, os iluminadores seguem mais fortes do que nunca em 2023, trazendo aquele brilho especial que encanta. Pele iluminada!



Estilo Barbie (Barbiecore): Com versão delicada, ultra feminina e autêntica, o rosa conquistou corações nos maiores eventos de moda do mundo e quem ama maquiagem não pode ignorar o estilo Barbie de ser. Que tal aproveitar a virada do ano para usar o pink?

Cuidados pós make

Os cosméticos deixam o visual mais bonito, mas acabam guardando sujeiras, pó, poluição e suor. E, se não forem removidos, podem causar problemas na pele, por isso, não esqueça de sempre remover a maquiagem. O ato de limpar a pele4 com produtos dermatologicamente testados, como Dermotivin Benzac Sabonete Líquido, previnem o envelhecimento precoce, além de diminuir a oleosidade e a chance de desenvolver cravos e espinhas5

E não esqueça de consultar um dermatologista para saber quais são os produtos mais indicados para cada tipo de pele.

1Data on file: Per-E-EP-29574-03-09-11 Líquido

2Fórmula

3A linha DERMOTIVIN BENZAC é composta também pelos géis de tratamento antiacne DERMOTIVIN BENZAC 5% e DERMOTIVIN BENZAC 10%, que possuem as seguintes minibulas:

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

