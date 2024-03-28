JA Solar BAE'deki İmkânları Kısıtlı Güneş Enerjisi Çalışanlarına İftar Yemeği Bağışladı

PEKİN, 28 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Orta Doğu'daki Ramazan ayı boyunca JA Solar, stratejik ortağı Power n Sun(PNS) ile birlikte, şirketin Birleşmiş Milletler'in SDG1 (Yoksulluğa Son) ve SDG2 (Sıfır Açlık) girişimlerini destekleme çabalarının bir parçası olarak BAE'deki güneş enerjisi sahalarında çalışan yoksul insanlara iftar yemeği bağışladı.

JA Solar Donates Iftar Meals to Underprivileged Solar Workers in UAE

Bu cömert girişim, alıcılar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve takdir edildi. Ramazan ayı boyunca JA Solar gönüllüleri, yemeklerin organize edilmesi ve dağıtılmasında aktif olarak yer alarak yardım girişiminde önemli bir rol oynadılar. Söz konusu yardımlar, açlığın hafifletilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi için önemli bir rahatlama sağlayacaktır.

JA Solar, kurumsal sosyal sorumluluğa ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini pratik eylemlerle desteklemeye kendini adamıştır. Yıllardır yoksulluğun azaltılması, afet yardımı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için diğer kamu refahı çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. "100 Umut İlköğretim Okulu Bağış Projesi", "Yoksullukla Mücadele Eden Katarakt Hastalarına Aydınlık Projesi" ve "10.000 İhtiyaç Sahibi Öğrenciye Maddi Yardım Projesi"ni halkın yararına gerçekleştirdiği 3 Büyük Yardım Projesi arasına dahil etmiştir.

JA Solar, "Gezegene fayda sağlamak için güneş enerjisi geliştirme" kurumsal misyonuna bağlı kalarak, PV ürünleri aracılığıyla dünyaya yeşil ve temiz enerji sağlamakta ve aynı zamanda kendisini aktif olarak kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına adamaktadır. Çin Yoksulluğu Azaltma Gönüllü Gönüllü Hizmet Teşviki (şimdi "Çin Kırsal Kalkınma Gönüllü Hizmet Teşvik Derneği"),Çin Özel İşletmelerinin Sosyal Sorumluluğunun Üstün Örnekleri (2022) ve Ulusal Yardım Kuruluşlarının "Duyarlı Girişimcisi" yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2373081/JA_Solar_Donates_Iftar_Meals_to_Underprivileged_Solar_Workers_in_UAE.jpg