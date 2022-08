JA Solar e Aldo Solar anunciam parceria de distribuição de módulos fotovoltaicos no Brasi

BEIJING, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A JA Solar, uma das três maiores fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo, e Aldo Solar, líder em soluções para geração de energia solar no Brasil, anunciaram uma parceria de distribuição em todo o país para fornecer os módulos 550 W monofaciais da família DeepBlue3.0 da JA Solar.

Por meio da parceria comercial, a JA Solar concede à Aldo Solar o status de centro de distribuição de seus módulos no país. O objetivo do acordo é fortalecer e garantir o alcance necessário para o crescimento exponencial previsto do setor fotovoltaico no Brasil. A cooperação entre as duas empresas possibilita a disponibilidade de produtos de alta qualidade, confiança e competitividade global para mais brasileiros.

"Estamos muito felizes em celebrar esta nova parceria com a JA Solar. A Aldo Solar sempre procurou trazer soluções inovadoras para o mercado e estamos confiantes de que o módulo 550W monofacial da família DeepBlue 3.0 oferecerá uma excelente solução de custo-benefício para nossos clientes. o que ampliará ainda mais a penetração da energia solar em geração distribuída para cada vez mais consumidores brasileiros", comentou Aldo Pereira Teixeira, presidente e fundador da Aldo Solar.

O módulo 550W monofacial de da família DeepBlue 3.0 da JA Solar já é vendido no todo o mundo e é aplicado em sistemas fotovoltaicos montados em telhados e no solo. Este módulo recebeu certificações internacionais, como IEC, INMETRO, UL, entre outras, e vários prêmios por desempenho e qualidade, como PVEL e RETC. Além de ter garantia de produto de 12 anos e garantia linear de 84,8% de potência por 25 anos.

Fernando Castro, Country Manager da JA Solar, acrescentou: "Estamos muito entusiasmados com esta nova parceria com a Aldo Solar, uma pioneira no segmento de distribuição de soluções de energia solar no país. A Aldo é sinônimo de trabalho confiável, de longo alcance e comprometimento total. Por meio deste acordo de distribuição e a nova parceria entre as empresas o mercado fotovoltaico em geração distribuída será ainda mais fortalecido e pujante ."

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

