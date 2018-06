JA Solar é condecorada com o prêmio Top Brand PV Seal da EuPD Research na Austrália

A EuPD Research é bem reconhecida no setor fotovoltaico. Com base em pesquisas completas entre as empresas de instalações fotovoltaicas e usuários finais na Austrália, a EuPD Research concede o selo para excelentes empresas que têm bom desempenho em todos os aspectos. Os resultados da pesquisa têm um importante valor de referência para clientes que escolhem produtos fotovoltaicos de alta qualidade. Desde que a JA Solar entrou no mercado australiano em 2013, a empresa recebeu vários reconhecimentos e feedback favorável sobre seus produtos de alto desempenho e seu excelente serviço de atendimento aos clientes. As vendas da JA Solar sempre estiveram na posição de liderança. Em 2017, a JA Solar detinha 15,3% de participação do mercado fotovoltaico na Austrália.

Como detentora da patente da tecnologia PERC, os produtos de alto desempenho com a tecnologia PERC da JA Solar são bem recebidos no mercado australiano, especialmente os módulos bifaciais de vidro duplo e os módulos de meia célula PERC. Através de anos de cultivo, a JA Solar estabeleceu cooperações de longo prazo com diversas companhias conceituadas na Austrália.

O Sr. Cao Bo, Vice-Presidente da JA Solar, comentou, "A JA Solar estabeleceu uma filial na Austrália em 2013. Também estabelecemos vendas locais e uma plataforma de suporte para fornecer aos clientes serviços pontuais, de alta qualidade e localizados. Com maior expansão no mercado australiano, a JA Solar continuará a aperfeiçoar suas tecnologias e aprimorar suas soluções de serviços, fornecendo aos seus clientes módulos solares de alta confiabilidade e serviços de qualidade superior.

