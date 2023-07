JA Solar fecha duas parcerias com Solatio

PEQUIM, 28 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A JA Solar e a Solatio, assinaram dois acordos no dia 14 de junho na Intersolar Europa 2023, realizada em Munique, na Alemanha. O CEO da Solatio Pedro Vaquer Brunet, o CFO Antonio Rodriguez Alfageme, o COO Fernando Peral Gutierrez e o presidente da JA Solar, Jin Baofang, participaram da cerimônia de assinatura. O Sr. Vaquer Brunet e o vice-presidente da JA Solar, Tony Zhu, assinaram o contrato em nome de ambas as partes.

Fornecerá módulos fotovoltaicos para uma usina de 1,2GW em Cassilandia, Paranaíba e Mato Grosso do Sul, no Brasil. E fornecerá módulos fotovoltaicos na quantidade de 4GW para sete projetos brasileiros nos próximos anos.

A Solatio é uma das maiores desenvolvedoras de usinas fotovoltaicas do Brasil e esses contratos marcam o início de uma grande parceria. Os dois lados tendem a trabalhar juntos para promover o desenvolvimento da indústria fotovoltaica brasileira Brasileiro para ajudar a atingir a meta de neutralidade e pico de carbono no Brasil.

A JA Solar entrou no mercado brasileiro em 2015 e estabeleceu uma filial em Jundiai – SP no ano de 2017. Em 2021 e 2022, seu volume de remessas para o Brasil aumentou 225% e 181% ano a ano, respectivamente, superando em muito o nível de crescimento do mercado durante o mesmo período. A empresa forneceu com sucesso módulos para vários projetos inovadores de PV no país, como o projeto de PV distribuído no centro de treinamento de Mirassol Football Club no Brasil e a "fábrica de navio" do Rio Amazonas que são alimentados por sistemas PV, que lideram o mercado local em inovações aplicação de energia solar fotovoltaica.

Ao longo dos anos, a JA Solar estabeleceu um sistema completo de serviços no Brasil que abrange vendas, tecnologia, logística e promoção de mercado, que atendem às demandas do mercado de forma abrangente. A filial do Brasil oferece aos clientes locais uma solução completa, melhorando muito a experiência do cliente. Além disso, a equipe brasileira da JA Solar também possui uma equipe de marketing direcionada para realizar promoções locais em combinação com as necessidades dos clientes para ajudá-los a entender melhor as tendências do mercado, os produtos da JA Solar e serviços relacionados.

No futuro, a JA Solar continuará a fortalecer sua inovação tecnológica e promover a qualidade e eficiência do produto, ao mesmo tempo em que fornece produtos de alta eficiência e serviços de classe mundial para o mercado fotovoltaico global, o que contribuirá para a realização antecipada de um mundo de carbono zero.

