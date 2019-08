JA Solar fornece módulos de PERC bifacial de vidro duplo para o maior projeto NEM de telhado da Malásia

PEQUIM, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar Co., Ltd, uma fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que forneceu módulos de PERC bifacial de vidro duplo para a usina de energia solar de 2,5 MW da Goodyear, na Malásia. Até a presente data, a usina de energia é a maior usina de energia solar de telhado, segundo o programa de medição líquida de energia (NEM – Net Energy Metering, em inglês), e é também de grande importância para a aplicação de módulos de alta eficiência, bem como para o desenvolvimento da energia renovável na Malásia.

O programa de medição líquida de energia (NEM – Net Energy Metering) é um dos mais importantes projetos de energia da Malásia. Ele visa desenvolver a aplicação da energia solar nos mercados industrial, comercial e agrícola, bem como a instalação de sistemas de energia solar de telhado para residências, promovendo o uso mais abrangente da energia solar na região. O ministro da Energia, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Malásia, Yeo Bee Yin, participou da cerimônia de conclusão da usina de energia solar de 2,5 MW da Goodyear, e fez um discurso no evento.

Localizada em Shah Alam, situada na costa oeste da Península da Malásia, a usina é de propriedade da Goodyear, uma das principais fabricantes mundiais de pneus. Os módulos de PERC bifacial de vidro duplo e alta eficiência da JA Solar estão instalados no telhado da fábrica da Goodyear. A energia solar gerada pelos módulos de alta eficiência pode atender a 11,5% de seu consumo diário de energia.

Os módulos de PERC bifacial de vidro duplo e alta eficiência da JA Solar incorporam as vantagens da tecnologia de célula de PERC bifacial de alta eficiência e da estrutura de módulo de vidro duplo, com um fator de bifacialidade de mais de 70%. Os módulos bifaciais de vidro duplo da JA Solar possuem excelente capacidade de geração de energia, desempenho de baixa radiação e resistência à degradação induzida por potencial (PID, em inglês) mesmo em condições climáticas extremas, a exemplo de altas temperaturas e de umidade. A TÜV Rheinland, uma instituição oficial de testes, verificou que a geração de energia dos módulos de PERC bifacial de vidro duplo é 10,5% maior do que a dos módulos monocristalinos convencionais. Isto representa uma excelente escolha para os usuários, permitindo um atrativo retorno de investimento.

Para mais detalhes, visite: http://www.jasolar.com/html/en/.

FONTE JA Solar Co., Ltd.

Related Links

http://www.jasolar.com



SOURCE JA Solar Co., Ltd.