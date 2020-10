JA Solar fornece painéis solares para as primeiras usinas fotovoltaicas flutuantes na Espanha e na Malásia

BEIJING, 14 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar anunciou recentemente que forneceu todos os painéis fotovoltaicos para a primeira usina solar flutuante conectada à rede elétrica da Espanha, localizada no reservatório de Sierra Brava, na região de Extremadura. Este projeto foi conectado com sucesso à rede elétrica e já colocado em operação. O projeto de 1,1 MW utiliza painéis monofaciais e bifaciais da JA Solar que são instalados em vários ângulos de orientação e inclinação usando diferentes sistemas flutuantes. A comparação das diferenças de rendimento de energia, custo de manutenção e outros entre os dois tipos de painéis será uma referência importante para o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos flutuantes.

No entanto, uma usina solar flutuante já apresenta menor necessidade de recursos terrestres do que uma usina fotovoltaica tradicional montada sobre o solo. Além disso, a água ajuda a conter o aumento da temperatura da superfície dos painéis e eleva a geração de energia. Com essas vantagens, as usinas fotovoltaicas flutuantes têm gradualmente atraído mais a atenção de investidores e EPCs em escala global, e o seu desenvolvimento é bem-vindo principalmente no reaquecido mercado fotovoltaico espanhol. O projeto Sierra Brava recebeu forte apoio do governo local e contou com a participação do governador da região de Extremadura na cerimônia de inauguração da usina.

Para proteger os falcões, duas "ilhas" flutuantes e ninhos artificiais foram instalados. Além disso, as condições de vida de pássaros e peixes serão monitoradas para entender o impacto das operações de usinas fotovoltaicas nas criaturas ao redor e oferecer uma referência para a operação e manutenção de usinas solares flutuantes.

Ademais, a primeira usina fotovoltaica flutuante da Malásia, um projeto fotovoltaico flutuante de 10 MW no estado de Selangor, foi recentemente conectada com sucesso à rede elétrica. Os painéis de vidro duplo da JA Solar selecionados para o projeto têm excelente desempenho de resistência às intempéries e conseguem manter um rendimento estável de energia sob altas temperaturas e umidade, o que aumenta efetivamente o lucro dos clientes.

Jin Baofang, Presidente do Conselho de Diretores e CEO da JA Solar, comentou: "Com o desenvolvimento contínuo do setor de energia limpa, a geração de energia fotovoltaica está sendo aplicada de forma mais ampla. Uma usina fotovoltaica flutuante reduz o impacto das restrições de recursos terrestres e complementa outras estruturas como usinas fotovoltaicas montadas sobre o solo e sistemas fotovoltaicos em telhados. A JA Solar está comprometida com o desenvolvimento e a aplicação de produtos fotovoltaicos de alta eficiência e está disposta a fortalecer a cooperação com parceiros globais para explorar várias maneiras de promover o desenvolvimento e a utilização da energia fotovoltaica, a fim de levar a energia renovável a mais pessoas."

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

