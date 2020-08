JA Solar fornisce moduli per il primo progetto bifacciali-più-inseguitori in Malesia

PECHINO, 4 agosto 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar ha appena annunciato di aver fornito pannelli bifacciali doppio vetro da 43,8MW per il primo progetto solare in Malesia che unisce i moduli bifacciali a doppio vetro con gli inseguitori. Si prevede che l'impianto generi 74 milioni di kWh di elettricità all'anno una volta entrato in operatività.

Con investimenti di Halpro Engineering, joint venture tra lo sviluppatore tedesco EPC Greencells Group e il suo partner locale Majulia, il progetto fa parte del secondo round del programma malese Solare su larga scala (LSS). Combinando la tecnologia cellulare bifacciale ad alta efficienza con una forte struttura a doppio vetro, il modulo bifacciale a doppio vetro ha la capacità di generare elettricità dal lato posteriore, con un tasso di potenza che può raggiungere oltre il 70% di quello del lato anteriore. Il pannello è in grado di migliorare efficacemente il ritorno sull'investimento rafforzando la sua capacità di generazione di energia, la prestazione di basso irraggiamento e la performance di resistenza PID, anche in circostanze avverse (come deserto, mare, etc.) e condizioni climatiche estreme (come le alte temperature, forte umidità, etc.). Unendo il modulo ad alta efficienza agli inseguitori, si prevede che il progetto raggiunga una resa energetica ancora maggiore e più ritorni per l'investitore.

Jin Baofang, presidente del CdA e AD di JA Solar, ha detto: "avendo impiantato una base produttiva in Malesia nel 2015 e fornito moduli per diversi progetti di vasta scala nel mercato locale, JA Solar ha attivamente aumentato la sua presenza nella promozione di nuove tecnologie per aiutare i clienti locali a ridurre l'LCOE ed alzare il rendimento ai clienti. In futuro, JA Solar continuerà a promuovere l'applicazione di tecnologie avanzate per spingere lo sviluppo del mercato fotovoltaico in Malesia e in tutti gli altri paesi del sud-est asiatico."

