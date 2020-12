JA Solar fournit des modules photovoltaïques pour la plus grande centrale solaire de Hongrie

PEKIN, 24 décembre 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar a récemment annoncé qu'elle avait fourni des modules de 54 MW pour la centrale photovoltaïque (PV) de Kaposvar en Hongrie. Avec une puissance totale de 100 MW, la centrale est la plus grande centrale PV de Hongrie et même d'Europe centrale. Elle est construite par China National Machinery Import & Export Corporation (une filiale de China General Technology), qui y a également investi, et elle devrait être connectée au réseau en février 2021.

Pour améliorer une infrastructure énergétique dominée par le charbon et l'énergie nucléaire, et pour accroître l'autosuffisance énergétique, le gouvernement hongrois soutient activement le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable. Le développement et la construction du projet Kaposvar sont fortement soutenus par le gouvernement local. Le ministre hongrois de l'innovation et de la technologie, M. László Palkovics, a assisté et prononcé un discours lors de la cérémonie de lancement du projet qui s'est tenue en 2019. Il a déclaré que la centrale photovoltaïque de Kaposvar est un projet clé dans la coopération énergétique entre la Hongrie et la Chine, et qu'elle est d'une grande importance pour la promotion du développement de l'énergie propre.

Avec pour mission de « développer l'énergie solaire au profit de la race humaine tout entière », JA Solar a activement amélioré ses produits et ses services techniques pour défendre la promotion et l'utilisation de l'énergie photovoltaïque sur le marché mondial. En Hongrie, un important marché solaire en Europe centrale, JA Solar encourage également le développement du marché local du PV en coopérant avec des distributeurs locaux et d'autres entreprises nationales et étrangères.

