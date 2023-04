JA Solar informa alto crescimento sustentado no Brasil

PEQUIM, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A JA Solar, fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos (PV), anunciou forte crescimento no Brasil, um mercado emergente e importante. Em 2021 e 2022, as remessas da JA Solar para o Brasil aumentaram 225% e 181% em relação ao ano anterior, respectivamente.

Em 2022, o Brasil viu um aumento significativo de produtos fotovoltaicos recém-instalados. De acordo com a consultoria S&P Global, a capacidade fotovoltaica instalada no mercado brasileiro atingiu 12,8 GW em 2022, um aumento anual de 72,9%. É uma prova da força e popularidade da marca JA Solar em um dos mercados de crescimento mais rápido para produtos fotovoltaicos no mundo.

Expansão para o mercado brasileiro

Em 2015, a JA Solar entrou no mercado brasileiro e rapidamente formou uma equipe profissional. Em 2017, estabeleceu uma subsidiária no Brasil, a partir de uma estrutura completa de serviços integrando vendas, tecnologia, logística e marketing para atender a demanda do mercado brasileiro em todos os aspectos. Para melhorar a eficiência de distribuição, a JA Solar criou um armazém internacional no Brasil para oferecer aos clientes soluções unificadas, melhorando muito a experiência do cliente.

No Brasil, a instalação acumulada de energia fotovoltaica distribuída representa quase 70% do total de instalações fotovoltaicas. Desde que estabeleceu sua presença no mercado brasileiro, a JA Solar conquistou uma excelente reputação entre distribuidores e clientes finais por seus produtos eficientes e serviços de alta qualidade.

Durante as dramáticas flutuações de preços na cadeia do setor em 2022, os serviços de armazenamento local da JA Solar aliviaram muito as preocupações dos clientes sobre as mudanças de preços. Além disso, seus produtos e serviços logísticos eficientes receberam feedback positivo e alto reconhecimento dos clientes. A JA Solar é conhecida por seu baixo índice de reclamações de clientes e alta fidelidade no mercado brasileiro. Os principais distribuidores são Aldo Solar, Amara, Ecori, Fortlev, PHB Solar (re)energisa (antiga Alsol) e WIN, com os quais, estabeleceu parceria estáveis de longo prazo.

Ao fortalecer seu negócio de distribuição, a JA Solar também promoveu ativamente a cooperação em grandes projetos. Em particular, ao fornecer o projeto Alsol de 140MW no Brasil, a equipe de profissionais da JA Solar prontamente ajudou o cliente oferecendo todo suporte necessário. garantindo o bom andamento do projeto. A equipe da (re)energisa enviou especialmente uma carta de agradecimento, onde se lê "A JA Solar é uma das maiores e mais prestigiadas fabricantes de módulos do mundo e a (re)energisa é uma grande empresa brasileira de energia. A filosofia comercial compartilhada facilitou nossa cooperação. Parabéns à JA Solar por manter uma filosofia de negócios tão excelente e espero que possamos manter uma boa parceria".

Produtos e serviços eficientes e confiáveis que atendem ao mercado

Os clientes do mercado brasileiro costumam elogiar a JA Solar por ser "eficiente" e "confiável". Desde o seu início, a JA Solar colocou a qualidade como a pedra angular de sua marca. Atualmente, estabeleceu um sistema de gestão de qualidade refinado que abrange toda a cadeia do setor. Ela controla rigorosamente todo o processo de P&D, aquisição, produção, teste, envio e transporte para garantir que seus produtos sejam da mais alta qualidade.

Além disso, "eficiência" é um termo comumente utilizado quando os clientes avaliam a JA Solar. Em termos de produtos, destacam-se a tecnologia PERC (Emissor Passivado e Célula Traseira do tipo P) a aplicação de wafers de silício dopado com gálio em todas as linhas de produção e a produção em massa da tecnologia do tipo N que qualificam e mantem a JA Solar na liderança.

Em termos de serviço, a "eficiência" da JA Solar também é altamente apreciada por seus clientes. Para responder prontamente aos comentários dos clientes, a JA Solar criou um "mecanismo de resposta 24 horas", segundo o qual responde aos clientes da maneira mais rápida possível, comunicando-se com dentro de 24 horas após o recebimento de seus comentários.

No mercado brasileiro, para ajudar os clientes a entender melhor a JA Solar e seus produtos, a equipe brasileira designou especificamente a equipe de marketing para realizar promoções locais direcionadas com base nas necessidades dos clientes, permitindo que obtenham uma compreensão profunda das tendências do mercado, produtos e serviços relacionados.

Apoiados por seus pontos fortes duplos de eficiência e confiabilidade, os módulos da JA Solar se tornaram a escolha preferida para muitos projetos fotovoltaicos inovadores no Brasil. Entre eles estão o projeto fotovoltaico distribuído no centro de treinamento do Mirassol Futebol Clube e a "fábrica de bordo" alimentada por um sistema fotovoltaico no rio Amazonas, que desempenha um papel de modelo no uso de energia fotovoltaica local e globalmente, liderando o caminho para novas perspectivas.

Em 2023, a JA Solar teve um bom início no mercado brasileiro. Em 28 de janeiro, o projeto Arinos PV no Brasil anunciou o resultado da aquisição centralizada de módulos, sendo a JA Solar a fornecedora exclusiva de todos os 412,65MW de módulos DeepBlue 3.0, graças às suas excelentes vantagens gerais. Após os aumentos dos preços da eletricidade e a crise energética em 2022, espera-se que o impulso global para novas energias em 2023 continue. Também, que a capacidade recém-instalada em todo o mundo atinja a 338 GW (InfoLink PV), e no mercado brasileiro cresça ainda mais para 14 GW. Com um histórico de melhoria contínua no desempenho operacional, a JA Solar está preparada para um rápido crescimento sustentado no mercado brasileiro.

