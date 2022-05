JA Solar lance le module photovoltaïque de type n DeepBlue 4.0 X

Basée sur la plaquette de 182 mm, qui bénéficie de la chaîne d'approvisionnement la plus mature et de la reconnaissance à l'échelle de l'industrie, la série DeepBlue 4.0 X comprend trois types de modules adaptables à tous les scénarios : module de 54 cellules pour les systèmes photovoltaïques résidentiels, 72 cellules et 78 cellules pour les projets photovoltaïques commerciaux et à l'échelle industrielle. DeepBlue 4.0 X a déjà réussi les tests CEI 61215 et CEI 61730 et obtenu le certificat TÜV SÜD, ainsi que les tests de brouillard salin, d'ammoniac, de sable et de poussière, prouvant ainsi son adéquation à divers environnements et applications.

En plus des avantages des modules DeepBlue 3.0, DeepBlue 4.0 X intègre les dernières technologies de JA Solar, notamment la cellule Bycium+, dans laquelle l'efficacité de la production de masse peut atteindre plus de 24,8 % grâce à son substrat et sa structure de haute qualité. En outre, DeepBlue 4.0 X est équipé de la technologie brevetée d'encapsulation de module haute densité GFI (Gapless flexible interconnection), où la conception du ruban rond avec traitement tampon et matériau d'encapsulation optimisé traite des contraintes mécaniques aux interconnexions de cellules et élimine ainsi le risque de micro-fissuration. Ensemble, ils apportent une fiabilité et un rendement énergétique supérieurs à DeepBlue 4.0 X, avec une puissance maximale atteignant 625 W et une efficacité allant jusqu'à 22,4 %.

Selon Kun Tang, directeur du département de technologie des produits chez JA Solar, JA Solar travaille sur la technologie de type n depuis des années, et après des investissements continus dans la R&D et l'expérimentation, est enfin prêt pour la production de masse. Pour vérifier les performances du produit en matière de production d'énergie, JA Solar et TÜV NORD ont lancé un test de rendement énergétique d'un an (février 2021-février 2022) au China Photovoltaic Test Center, basé à Yinchuan (nord-ouest de la Chine). Les résultats montrent que le rendement énergétique du module de type n basé sur des cellules Bycium+ est 3,9 % plus élevé que celui des modules p-PERC. Selon les données de simulation du système photovoltaïque de JA Solar, par rapport aux modules de type p, la réduction des coûts BOS (équilibre du système) de DeepBlue 4.0 X culmine à 2,1 % et LCOE (coût actualisé de l'énergie) à 4,6 %, ce qui augmente encore le TRI (taux de rentabilité Interne) et apporte plus de valeur au client.

M. Xinwei Niu, membre du conseil d'administration et vice-président principal de JA Solar, a déclaré : « Le développement de solutions vertes et à faibles émissions de carbone est devenu une mission mondiale clé. En tant que l'une des énergies renouvelables les plus flexibles et les plus rentables, l'énergie photovoltaïque est devenue une force importante dans la promotion de la neutralité carbone. Du type p au type n, de DeepBlue 3.0 à DeepBlue 4.0 X, JA Solar a toujours adhéré au concept de conception de produit « orienté client ». Nous essayons constamment d'améliorer les performances de production d'énergie des modules photovoltaïques afin de créer plus de valeur pour les clients et de promouvoir l'application de l'énergie photovoltaïque à l'échelle mondiale pour jouer un rôle plus important dans le processus de neutralité carbone mondiale. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820491/JA_Solar_new_product_DeepBlue_4_0_X.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.