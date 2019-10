JA Solar obtém da Shin-Etsu Chemical licenciamento de direitos de propriedade intelectual sobre lâminas de silício dopadas com gálio para aplicações de células solares

PEQUIM, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar chegou a um acordo com a Shin-Etsu Chemical do Japão para o licenciamento da propriedade intelectual sobre o uso de lâminas de silício dopadas com gálio em aplicações de células solares. A Shin-Etsu Chemical detém uma série de patentes de dopagem com gálio em cristais de silício e de utilização de lâminas de silício cristalino do tipo P dopadas com gálio para produzir células solares. A cerimônia oficial de assinatura do acordo ocorreu recentemente em Tóquio e concedeu efetivamente à JA Solar os direitos de propriedade intelectual referentes a várias nações e regiões abrangidas pelas patentes.

É bem sabido que as células solares que utilizam lâminas de silício do tipo P dopadas com boro há muito tempo sofrem uma degradação induzida pela luz após a iluminação inicial. Com a adoção da estrutura celular PERC nos últimos anos, o problema da degradação induzida pela luz associada a células solares feitas de lâminas de silício dopadas com boro ficou mais grave. A utilização de lâminas de silício dopadas com gálio pode efetivamente mitigar esse problema. Ela assegura que o desempenho dos módulos fotovoltaicos montados com células solares baseadas em lâminas de silício do tipo P seja mais estável e superior na geração de energia em longo prazo.

"A utilização de lâminas de silício dopadas com gálio para aplicações de células solares resulta definitivamente em um melhor desempenho das células e dos módulos fotovoltaicos, bem como na melhoria da confiabilidade em longo prazo", observou o presidente do Conselho de Administração da JA Solar, o Sr. Jin Baofang. "Detentora de patentes de várias tecnologias de ponta, inclusive de tecnologia bifacial PERC na China e em outros países, a JA Solar beneficia-se e sempre apoia a proteção da propriedade intelectual. Apreciamos profundamente a Shin-Etsu Chemical por conceder à JA Solar os seus direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia de silício cristalino dopado com gálio, o que é um passo importante para a JA Solar na introdução de tecnologia avançada e no apoio à proteção da propriedade intelectual da indústria. A JA Solar continuará desenvolvendo e fornecendo produtos fotovoltaicos de alto desempenho e soluções de energia limpa aos clientes em todo o mundo por meio da inovação tecnológica e da melhoria contínua do desempenho."

FONTE JA Solar Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Co., Ltd.