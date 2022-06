JA Solar recebe selo "Top Brand PV 2022" para mercados chileno e mexicano

BEIJING, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A JA Solar acaba de receber os selos "Top Brand PV Chile 2022" e "Top Brand PV Mexico 2022" do EuPD Research, consolidando seu desempenho de mercado altamente reconhecido de forma consistente na região da América Latina.

Com base em pesquisas abrangentes junto a empresas de instalação fotovoltaica e outros usuários finais, o EuPD Research, um instituto de pesquisa de renome internacional, concede o selo às melhores empresas do setor segundo os critérios de reconhecimento da marca, escolha do cliente e distribuição. Os resultados da pesquisa oferecem pontos valiosos de comparação para os clientes de distribuição envolvidos na seleção de módulos. Nos últimos anos, a JA Solar recebeu o selo Top PV Brand na Austrália, Vietnã, MENA, e nos países europeus Alemanha, França, Polônia, Itália, Holanda e Suíça.

Devido à adoção da energia solar fotovoltaica pelas indústrias locais com alta demanda de energia e à implementação de políticas de redução de carbono, o setor fotovoltaico chileno tem crescido de forma muito rápida nos últimos anos. Em 2021, a Política Nacional de Energia do Chile 2050 (PEN) estabeleceu uma meta de 100% de energia com emissões zero até 2050, que também inclui atingir 80% de energia renovável até 2030. Por sua vez, o México se comprometeu a atingir 35% de energia limpa até 2024 e 50% até 2050.

No contexto da intensificação da adoção de energia solar na América Latina e de um mercado fotovoltaico crescente, a JA Solar está empenhada em oferecer produtos de alta qualidade ao mercado local, além de alocar equipes para oferecer um excelente atendimento ao cliente. Graças a essa sólida reputação da marca, a JA Solar vem aumentando continuamente sua participação de mercado no Chile e no México nos últimos anos. É importante mencionar que, em 2021, a JA Solar conseguiu uma participação de mercado de quase 17% no mercado fotovoltaico mexicano.

