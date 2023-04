JA Solar utrzymuje ocenę AAA w raporcie wiarygodności PV ModuleTech

PEKIN, 19 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar po raz kolejny uzyskała najwyższą kategorię AAA w raporcie wiarygodności PV ModuleTech za I kwartał 2023 r., co podkreśla ogólną stabilną pozycję spółki.

Raport PV Tech wykorzystuje kompleksową analizę wyników producenta w zakresie takich wskaźników jak dostawy, moce produkcyjne, technologia i sytuacja finansowa, przy czym w każdym z tych obszarów spółka uzyskała wysokie noty.

Według raportu rocznego za rok 2022 całkowity przychód JA Solar wyniósł 72 989 mld CNY, co oznacza wzrost o 76,72% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast zysk netto przypisany spółce dominującej wyniósł 5,533 mld CNY, czyli wzrósł o 171,4% w stosunku do roku 2021.

Na koniec 2022 roku spółka uzyskała 1260 niezależnie opracowanych patentów i jest powszechnie uznawana za jednego z najważniejszych uczestników branży, figurując od wielu lat w rankingach Fortune China 500, China Private Enterprises Top 500 i w światowym zestawieniu Top 500 nowych przedsiębiorstw energetycznych. W latach 2014-2022 firma JA Solar aż siedmiokrotnie otrzymała wyróżnienie za najlepsze wyniki od PVEL, jednej z wiodących na świecie niezależnych organizacji testujących instalacje fotowoltaiczne.

JA Solar realizuje międzynarodową strategię, posiadając szereg zakładów produkcyjnych na całym świecie i 13 zagranicznych spółek handlowych. Sieć sprzedaży produktów i usług spółki obejmuje obecnie 135 krajów i regionów na całym świecie.

Do końca 2022 roku skumulowana globalna sprzedaż JA Solar wyniosła 128 GW, z czego około 60% stanowiły dostawy zagraniczne. Spółka kontynuuje wzmacnianie pionowo zintegrowanego łańcucha przemysłowego i sformułowała długoterminowy plan budowania zdolności produkcyjnych i poprawy łańcucha dostaw na największych rynkach systemów fotowoltaicznych na całym świecie, tym samym konsekwentnie realizując globalną strategię spółki i zapewniając klientom lepsze usługi.

