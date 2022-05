JA Worldwide intronise les lauréats 2022 au Global Business Hall of Fame

BOSTON, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Global Business Hall of Fame, présenté par JA Worldwide, comprend des entrepreneurs et des chefs d'entreprise des deux derniers siècles. De l'inventeur du jean au cofondateur de l'une des plus grandes sociétés de biotechnologie au monde, les visiteurs de notre galerie numérique y trouvent des influenceurs inspirants pour éveiller leur esprit d'entreprise.

À propos du Global Business Hall of Fame

Le Global Business Hall of Fame ne reflète pas seulement la portée mondiale de JA, la diversité des étudiants de JA dans 115 pays et un large éventail d'industries mondiales, mais accorde également la priorité aux candidats qui travaillent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) mondiaux, pour convaincre les jeunes qu'ils ont la possibilité d'œuvrer pour le bien mondial.

De plus, les candidats pour devenir lauréats sont regroupés en deux catégories :

Leaders : Cadre qui inspire les autres, les contributions du leader ont fait progresser le paysage des affaires en mettant l'accent sur l'amélioration des vies. Par conséquence, le leader a dirigé des entreprises et des initiatives vers les objectifs mondiaux. C'est un modèle qui fait preuve de valeurs sociales, d'inclusivité et d'un point de vue mondial. Le leader a certainement dirigé des entreprises, en ayant un vaste éventail de responsabilités, de ressources et de talents.

Chacun de nos nouveaux lauréats rejoint une exposition numérique au contenu immersif et ambitieux, redessiné cette année, grâce au soutien de Delta Air Lines, pour ressembler à une exposition de style Hall of Fame. Le Global Business Hall of Fame inspire les jeunes à travers les histoires et les réalisations des lauréats.

Lauréats du Global Business Hall of Fame 2022

Nous sommes heureux d'annoncer les lauréats 2022 :

Bethlehem Tilahun Alemu (Leader/Éthiopie) : Lorsque Bethléem a vu des artisans qualifiés de sa communauté vivre avec un chômage chronique, elle a bâti une entreprise qui mettrait en valeur leurs compétences et offrirait des emplois durables et bien rémunérés. Aujourd'hui, elle est fondatrice et directrice générale de soleRebels, l'entreprise de chaussures qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique. Pour ses autres startups, The Republic of Leather, Garden of Coffee, Made by Ethiopia , Selam Bank , GIZA digital, NoodFoods et TeffTastic, elle a adopté une approche comprenant le même objectif : créer des emplois et d'assurer la prospérité économique de sa communauté. tout en dissipant le mythe selon lequel les Éthiopiens et les Africains ne savent pas comment créer leur propre prospérité.

Alisée est présidente-directrice générale et cofondatrice de Seedstars World, plus grande compétition mondiale pour les startups dans les écosystèmes de start-up émergents et à croissance rapide, qui relie les entrepreneurs aux investisseurs et aux subventions. Alisée a géré des compétitions dans plus de 85 villes et est présente dans 15 centres de co-working stratégiques à travers le monde. En conséquence, plus de 40 000 entrepreneurs des marchés émergents ont participé aux événements et programmes de Seedstars, ce qui a permis de collecter plus de 250 millions de dollars et créer plus de 2 500 emplois. À l'arrivée du COVID-19, Alisée a également lancé #SeedstarsCares, initiative qui facilite les discussions et les forums au moyen de webinaires, podcasts et vidéos sur la pandémie et d'autres enjeux mondiaux importants. Marcos Galperin (Leader/Argentine) : En tant que fondateur et PDG de Mercado Libre , plus grand écosystème de commerce électronique et de fintech en Amérique latine, Marcos a renforcé la communauté entrepreneuriale latino-américaine en donnant des chances similaires aux grandes entreprises, petites entreprises et entrepreneurs. Sous la direction de Marcos, Mercado Libre cherche à favoriser l'entrepreneuriat par des initiatives éducatives qui encouragent l'éducation financière et l'inclusion et soutiennent les entrepreneurs dont les projets contribuent à des objectifs environnementaux, sociaux et économiques, que l'entreprise appelle « entrepreneurs à triple impact ». Grâce au Mercado Libre , Marcos a apporté des emplois décents et de la croissance économique dans 18 pays des Amériques, permettant ainsi à plus d'un million de familles de gagner leur vie en exerçant via la plateforme.

À propos de JA Worldwide

JA Worldwide est l'une des plus importantes et les plus influentes ONG dédiées à la jeunesse au monde. Elle offre un apprentissage pratique et immersif en matière de préparation au travail, de santé financière, d'entrepreneuriat, de durabilité, de STEM, d'économie, de citoyenneté, d'éthique et plus encore. Touchant plus de 12 millions de jeunes chaque année grâce à près d'un demi-million d'enseignants et de bénévoles, JA Worldwide est l'une des rares organisations à avoir l'envergure, l'expérience et la passion nécessaires pour bâtir un avenir meilleur pour la prochaine génération d'innovateurs, entrepreneurs et dirigeants. Visitez notre site web : jaworldwide.org .

