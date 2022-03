Jackery lance de nouveaux sites Internet officiels en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada

Le lancement de ces nouveaux sites fait suite à l'expansion très réussie de Jackery sur ces marchés en 2021. En effet, à la fin de l'année 2021, l'entreprise a connu plusieurs fois une forte croissance de ses ventes en Allemagne et au Royaume-Uni. Fondée en 2012, Jackery bénéficie depuis de nombreuses années de notes élevées et constantes de la part des critiques et des consommateurs qui apprécient les solutions d'alimentation portables innovantes et faciles à utiliser de l'entreprise.

« Les utilisateurs locaux des produits Jackery peuvent obtenir les dernières informations sur les produits, les informations sur les réductions, les informations locales et les nouvelles de l'entreprise par le biais de nos sites Internet officiels, afin d'accélérer davantage notre empreinte sur le marché et de maintenir un rythme régulier de mondialisation », a déclaré le responsable de l'équipe du site Web de Jackery. « Nous sommes impatients d'établir une bonne connexion et une bonne communication avec les utilisateurs et les fans de Jackery par le biais de ces plateformes officielles, qui sont également le meilleur moyen de montrer la culture et les valeurs de Jackery aux populations locales. »

Ces nouveaux sites Web permettent à l'entreprise de proposer davantage d'UGS, ainsi que des produits exclusifs localisés et des périphériques pour offrir aux utilisateurs une expérience plus complète. Ce lancement met en lumière le cheminement global de Jackery vers l'internationalisation et les progrès réalisés pour mieux servir une clientèle internationale en pleine expansion.

En 2018, Jackery a commencé à développer des panneaux solaires pour la vie en plein air, l'un des premiers à créer le concept groupé de génération solaire en 2020, qui combinait la station d'alimentation portable de la société et un panneau solaire robuste. Depuis lors, Jackery n'a cessé de développer sa marque et sa gamme de produits pour la vie en plein air, établissant ainsi la norme et la référence du secteur en matière de charge solaire et renouvelable.

Jackery propose une gamme complète d'options et de tailles d'alimentation portable, des stations d'alimentation de 167 Wh aux énormes 1534 W qui peuvent alimenter 85 % de tous les appareils. Toutes les stations d'alimentation Jackery sont compatibles avec les panneaux solaires robustes, pliables et portables de la société, qui se branchent facilement sur les stations d'alimentation pour la recharge.

Pour en savoir plus sur les produits Jackery, rendez-vous sur le site https://www.jackery.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1756811/image_5009324_31937992.jpg

SOURCE Jackery Inc.