Jackery présentera de nouveaux modèles au CES 2023

LOS ANGELES, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Jackery , le leader mondial des solutions innovantes en matière de systèmes d'énergie portable et d'énergie verte en plein air, a annoncé la présentation d'une gamme de ses produits conceptuels primés et deux nouveaux générateurs solaires de sa famille Pro au CES 2023, l'événement technologique le plus influent au monde et la plus grande exposition d'électronique grand public aux États-Unis, qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas.

La présence très attendue de Jackery au CES

Largement reconnue comme une étoile montante du secteur technologique, Jackery présentera ses derniers générateurs solaires, qui font partie de la série haut de gamme Pro de Jackery, lors de l'exposition, qui devrait attirer des dizaines de milliers de participants, dont des professionnels du secteur et des investisseurs du monde entier. Les nouveaux produits élargiront les options de capacité de puissance de la série Pro et permettront à Jackery de fournir des solutions plus flexibles à un plus grand nombre de clients.

Dans le cadre de la série Pro, Jackery a lancé plus tôt cette année les modèles 1000 Pro et 2000 Pro. Le générateur solaire haut de gamme Jackery 1000 Pro 800W a été particulièrement apprécié par ceux qui aiment la vie en plein air et partent souvent en camping ou en camping-car. Le générateur solaire Jackery 2000 Pro est un modèle qui monte d'un cran en permettant une charge complète de 2 160 Wh en seulement 2,5 heures d'ensoleillement. La star de la télévision et du cinéma Chris Pratt a exprimé son enthousiasme pour le modèle 2000 Pro, en déclarant que le générateur solaire « fournit une énergie renouvelable illimitée » et « change absolument la donne ».

Garantir la qualité depuis 10 ans

Jackery accorde une grande importance à la qualité et, à l'aube de sa 10e année d'existence, devenue un pionnier et un leader dans le secteur de la production d'énergie solaire, avec des produits qui ont conquis une armée de clients fidèles au cours de la dernière décennie.

Grâce à ses efforts constants pour garantir la sécurité, la stabilité et l'efficacité de ses produits, Jackery s'est hissée en tête des ventes de générateurs solaires dans le monde entier et continue à viser l'excellence en faisant évoluer ses produits pour offrir à ses clients une expérience plus agréable.

En conséquence, Jackery est devenue une marque mondiale de confiance et a conquis la plus grande part du marché mondial des générateurs solaires, ses ventes cumulées atteignant plus de 2 millions d'unités dans le monde, selon les données d'Euromonitor d'août 2022.

Au cours de la dernière décennie, Jackery s'est engagée en faveur de l'énergie verte à travers la conception de ses produits, et ces efforts ont été reconnus sur la scène internationale, remportant de nombreux prix prestigieux.

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque de générateurs solaires les plus vendus au monde, née avec la vision d'offrir de l'énergie verte à tous, partout. Jackery a lancé les premières centrales électriques portables d'extérieur en 2016 et a développé les premiers panneaux solaires portables au monde en 2018. Ayant introduit les générateurs solaires dans les grands espaces, Jackery répond aux besoins en énergie de tous les amoureux de la nature, les incitant à explorer davantage et à rechercher des expériences plus extraordinaires qu'auparavant.

Étendant son empreinte des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine, Jackery a vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde depuis 2018, ses produits étant régulièrement sélectionnés comme meilleures ventes sur Amazon. La marque a reçu jusqu'à présent 40 prix internationaux prestigieux en matière de design, notamment le Red Dot Design Award, le iF Design Award, le A' Design Award and Competition et le CES Innovation Award.

