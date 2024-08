Jackery repense ses stations énergiques classiques : l'E1000 v2 et l'E240 v2 sont plus légères et plus puissantes, et le panneau SolarSaga 100W est mis à niveau

LONDRES, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- Pourquoi attendre l'IFA ? Jackery présente deux nouvelles centrales électriques LiFePO4 plus légères, plus compactes et des capacités de recharge rapide. En tant que leader des solutions d'alimentation portable, Jackery relance ses modèles Explorer 1000 et 240 avec une technologie améliorée, une protection de la batterie assistée par l'IA et un mode de supercharge d'urgence. Pour célébrer le lancement le 15 août, Jackery propose des réductions pour les premiers acquéreus.

E1000 v2 : Le classique, désormais plus léger et plus puissant

Jackery Revamps Classic Power Stations: Lighter, More Powerful E1000 v2 & E240 v2 Plus Upgraded SolarSaga100W

Pesant seulement 11 kg et mesurant 327 x 224 x 247 mm, la station énergique Jackery E1000 v2 LiFePO4 est 20 % plus petite et 10 % plus légère que les modèles 1 k Wh comparables. Avec une capacité de 1 070 Wh et une puissance de 1 500 watts, c'est le compagnon idéal pour toute situation nécessitant une énergie fiable. Que vous soyez en camping, que vous travailliez dans votre jardin ou sur un chantier, cette station compacte fournit de l'énergie grâce à six connexions : deux prises Schuko, deux ports USB-C, un port USB-A, ainsi qu'une entrée et une sortie 12 volts. L'onduleur bidirectionnel GaN (nitrure de gallium) efficace permet de charger et de décharger simultanément sans compromettre la durée de vie de la batterie.

Équipé de la technologie ChargeShield 2.0 optimisée par l'IA, l'E1000 v2 garantit une sécurité et une protection maximales pour sa batterie LiFePO4, qui affiche 4 000 cycles. En cas d'urgence, l'E1000 v2 peut se recharger complètement en une heure seulement grâce à un mode d'urgence contrôlé par l'application. Par ailleurs, le mode de charge rapide, qui ménage la batterie, permet d'obtenir une charge complète en une heure et 40 minutes.

Parmi les autres points forts, citons un fonctionnement silencieux à seulement 22 décibels, des fonctions de sécurité certifiées et une alimentation sans coupure de 20 ms. Une lampe de poche SOS intégrée renforce la sécurité.

Pour une plus grande polyvalence, associez l'E1000 v2 au panneau solaire SolarSaga 100W récemment optimisé. Ce panneau biface de nouvelle génération offre une meilleure production d'énergie même à l'ombre partielle et ne pèse que 3,6 kg, soit 10 % de moins que son prédécesseur et environ 30 % de moins que les normes industrielles comparables. La nouvelle fonction de charge directe permet de charger les appareils mobiles directement via les ports USB-C ou USB-A du panneau, sans avoir besoin d'une station d'alimentation.

E240 v2 : La station énergique de sacs à dos, plus performante que jamais

Lancé en 2018, l'Explorer 240 de Jackery est rapidement devenu une des meilleures ventes, avec plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Aujourd'hui, avec l'E240 v2, cette station énergique de sac à dos revient avec une technologie de pointe. L'un des plus petits modèles de 300 watts disponibles, l'E240 v2 présente des dimensions de 231 x 153 x 169 mm, un poids de seulement 3,6 kg et une capacité de 256 Wh. Sa batterie LiFePO4 fiable alimente les appareils via cinq connexions différentes, notamment une prise 230 volts, deux ports USB-C (dont un avec des capacités d'entrée/sortie de 100 watts), un port USB-A et une prise 12 volts. La station énergique peut être rechargée de trois manières : via un chargeur de voiture de 12 volts, les panneaux solaires mobiles Jackery ou une prise murale standard. La technologie ChargeShield 2.0 prend en charge plusieurs modes de charge, permettant d'atteindre une charge de 80 % en seulement une heure et 20 minutes en mode de charge rapide.

Disponibilité et prix

Tous les nouveaux modèles seront disponibles sur la boutique Jackery en ligne et Amazon à partir du 15 août 2024. Jackery propose également des réductions pour les adopteurs rapides, par exemple, jusqu'au 31 août, l'E1000 v2 avec un prix de vente conseillé de 849 EUR coûte seulement 999 EUR, en combinaison avec le nouveau SolarSaga 100W à seulement 999 EUR au lieu de 1,299 EUR. En outre, la station énergique de sac à dos E240 v2 est disponible au prix de 239 EUR au lieu de 299 EUR, et le générateur solaire avec un module solaire de 80 watts au prix de 319 EUR au lieu de 499 EUR.

