Jackery se prépare pour le Prime Day avec des promotions internationales

FREMONT, Californie, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, leader des solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte d'extérieur, prépare un torrent d'offres spéciales à l'occasion du Prime Day d'Amazon les 12 et 13 juillet.

L'entreprise, connue pour sa technologie solaire de pointe conçue pour les consommateurs, a préparé des offres spéciales pour les clients d'Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, et au Canada, entre autres. Pour ceux qui sont prévoient de profiter de leur été en campant dans leur jardin ou dans la nature, Jackery est prêt à alimenter tout ce dont vous aurez besoin au camping ou pour vos aventures en forêt.

Avec le générateur solaireJackery 2000 Pro , le produit d'énergie verte le plus avancé de Jackery à ce jour, les campeurs peuvent faire leurs valises et partir quand ils le souhaitent, où il le souhaitent et aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Le produit peut se recharger complètement jusqu'à 2 160 Wh en seulement 2,5 heures d'ensoleillement. Cette solution permet d'alimenter la plupart des appareils et des outils nécessaires aux activités de plein air et aux urgences domestiques. Le générateur solaire Jackery 2000 Pro est doté d'un système avancé de gestion de batterie (BMS) intégré composé de deux puces pour réguler et protéger la durée de vie de la batterie et les appareils.

Un autre produit Jackery populaire est l'Explorer 1000, l'un des générateurs électriques portables les plus puissants disponibles sur le marché. Avec un poids inférieur à 10 kg, sa batterie de 1 002 Wh peut fournir 1 000W d'énergie (ou 2000W en puissance nominale) avec de multiples ports de sortie. Le modèle dispose de deux ports USB-C, deux ports USB, un port DC et trois prises AC à ondes sinusoïdales pures. L'Explorer 1000 dispose également d'un écran LCD qui affiche les données de charge et de décharge ainsi que des informations sur la durée de vie de la batterie, ce qui simplifie et sécurise l'expérience pour les utilisateurs.

À propos de Jackery

Fondée en Californie en 2012, Jackery est l'une des marques mondiales de générateurs solaires d'extérieur les plus vendues et permet aux campeurs d'aller plus loin sans compromis dans leur expérience de plein air. En tant que pionnier du concept et de la production de générateurs solaires, Jackery propose une gamme de générateurs d'énergie verte portables et polyvalents qui répondent à tous les besoins en plein air, qu'il s'agisse de recharger un téléphone ou un ordinateur portable ou d'alimenter de gros appareils tels que des appareils électroménagers, des chauffages et des éclairages. Ses produits sont systématiquement désignés Best Seller sur Amazon et font partie de la liste Amazon's Choice depuis 2020. À ce jour, Jackery a reçu 19 prix internationaux prestigieux, et depuis 2018, Jackery a vendu plus de 1,5 million d'unités dans le monde et bénéficie d'une implantation internationale allant des États-Unis à l'Europe.

