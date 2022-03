Jackery Solar Generator Solutions accroît sa présence sur le marché européen à l'Espagne, la France et l'Italie

BARCELONE, Espagne, le 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, le plus important fournisseur mondial de centrales électriques portables et de panneaux solaires, a annoncé son expansion sur le marché européen dans trois nouveaux pays : l'Espagne, la France et l'Italie. Il s'agit d'une étape clé dans ses efforts visant à renforcer sa présence sur les marchés européens. Avec ses technologies, ses produits et ses services innovants, Jackery continue de faire ses preuves dans le monde entier.

Les produits de Jackery, y compris les centrales électriques portables E240, E500 et E1000, seront disponibles sur les marchés français, italien et espagnol via Amazon, ainsi que dans des magasins physiques, notamment dans les boutiques du détaillant de produits électroniques Fnac-Darty en France. Les prix de détail seront cohérents dans tous les pays de l'UE.

« Une partie de sa renommée et de sa croissance rapide est due à sa fabrication experte de solutions alternatives d'énergie solaire », a déclaré un cadre de premier plan de Jackery Europe. « Jackery a été bien accueillie dans toute l'Europe et nous continuerons d'améliorer et d'enrichir notre gamme de produits afin de rester à la pointe de la technologie en matière d'alimentation électrique, tout en intégrant régulièrement des plateformes de vente davantage localisées en France, en Italie et en Espagne. »

Au cours des dernières années, Jackery a pénétré de nouveaux marchés, y compris en Asie-Pacifique et en Europe, sur lesquels ses produits ont été bien accueillis, avec une notoriété de marque et une part de marché atteignant le plus haut niveau.

Les raisons de la dernière expansion de Jackery incluent les chiffres des ventes d'Amazon qui, à la fin de 2021, avaient augmenté de 88 %, y compris une hausse de 84 % d'un mois à l'autre dans la boutique Amazon Germany de la société. La centrale SG1000 est actuellement le produit le plus vendu de la société, suivi par le panneau solaire de 100 W SolarSaga. La Jackery explorer 1000 est l'une des centrales électriques portables les plus puissantes de la série Explorer de la société, avec une capacité de 1 002 Wh, une puissance nominale de 1 000 W et plusieurs ports de recharge/charge de sortie. Elle répond aux exigences de la plupart des consommateurs en matière d'alimentation électrique complète pour tous les appareils et de nombreux dispositifs majeurs.

En 2018, Jackery a commencé à développer des panneaux solaires pour la vie en plein air, devenant la première société au monde à créer le concept groupé de génération solaire en combinant sa centrale électrique portable avec un panneau solaire résistant. Depuis, Jackery continue de développer son excellente marque et sa gamme de produits durables pour la vie en plein air, établissant la norme de l'industrie et une référence pour les recharges solaires et renouvelables.

Jackery propose une gamme de solutions d'alimentation électrique portables, y compris des générateurs solaires, des centrales électriques portables et des panneaux solaires. Cliquez ici

