Jackpot del Encanto Rapid™ de Aristocrat Gaming™ con Lightning Dollar Link™ debuta en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico, 13 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Jackpot del Encanto Rapid, el último progresivo multi-casino de Aristocrat Gaming con juegos de Lightning Dollar Link™ en el gabinete MarsX Portrait™, recientemente hizo un gran debut simultáneo en 16 ubicaciones participantes en todo Puerto Rico.

Al unirse a la familia Jackpot del Encanto™, ofrece a los jugadores más opciones de juego y premios en todos los casinos participantes en el mercado.

Lightning Dollar Link™ ofrece denominaciones más bajas para los fanáticos de la innovadora función "Hold & Spin" de Aristocrat Gaming. La denominación ampliada establece el rango de un centavo a $5, creando atractivo para jugadores de baja denominación, denominación media y alta denominación en un juego.

Lightning Dollar Link™ se lanza con cuatro títulos: Checkered Flag™, Chica Bonita™, Kung Fu Master™, y Corrida de Toros™. Todos cuentan con el popular bono Hold & Spin, en el que se otorgan tres giros gratis, y los símbolos de efectivo en rieles obtenidos permanecen en su lugar.

Los jugadores tienen la oportunidad de ganar un premio mayor progresivo o fijo (Minor y Mini) hasta tres veces con un solo símbolo de Hold & Spin.

Además del bono Hold & Spin, Checkered Flag™ y Chica Bonita™ ofrecen juegos gratuitos con la popular mecánica "Symbol Reveal", mientras que Kung Fu Master, Corrida de Toros™ y Kung Fu Master™ ofrecen juegos gratuitos con carretes "Twin Spin".

El nuevo jackpot de Jackpot del Encanto Rapid™ presenta un jackpot progresivo misterioso que comienza en $ 30,000 y debe ganarse antes de $ 45,000. Una mecánica muy similar a la ya existente en Jackpot del Encanto Deluxe bajo los juegos Dragon Link™, en donde el jackpot progresivo misterioso comienza en $40,000 y debe ganarse antes de $60,000.

Para obtener información sobre juego responsable, visita www.aristocrat.com/responsible-gameplay.

ACERCA DE ARISTOCRAT TECHNOLOGIES INC.

Aristocrat Technologies Inc. es una subsidiaria de Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), un líder mundial en juegos con más de 6,000 empleados. La compañía tiene licencia en más de 300 jurisdicciones de juego, opera en más de 90 países y ofrece una combinación única de productos y servicios. La compañía es el diseñador, fabricante y distribuidor líder de juegos de Clase III, así como innovaciones de Clase II para casinos nativos americanos y mercados emergentes. La misión de la compañía es dar alegrías a la vida a través del poder del juego. Sus valores están arraigados en la creatividad y la tecnología, y la compañía tiene una rica historia de innovación que ha dado forma a la industria del juego durante muchas décadas. Para obtener más información, visite el sitio web de la compañía en www.aristocratgaming.com.

