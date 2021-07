Jackson Antunes estrela nova campanha da HughesNet

Esta é a quarta vez que Jackson Antunes estrela uma campanha para a HughesNet. A escolha novamente pelo artista está atrelada à identificação dos assinantes da marca com a vida simples do ator. "Existe uma proximidade muito natural dos nossos clientes com o Jackson, que inclusive possui o serviço HughesNet em seu sítio. Ele transmite a simplicidade de quem vive no campo", destaca Rodrigo Cavalieri, diretor de Marketing da Hughes do Brasil.

Produzida pela Gaivota Filmes, a peça mostra Jackson Antunes contando como a chegada da HughesNet trouxe mais conectividade à área rural e às regiões mais remotas do País, desassistidas por operadoras tradicionais de internet banda larga. "O objetivo dessa campanha é destacar como os serviços da HughesNet revolucionaram a vida de quem mora no campo, principalmente nos últimos tempos", afirma o executivo.

No filme, o ator enfatiza os cinco anos de atividades da marca no Brasil e lembra os avanços e evolução conquistados no período, como os três satélites em operação no país. Por conta da pandemia de Covid-19, a gravação do filme foi realizada em estúdio, na cidade do Rio de Janeiro, usando um cenário virtual e obedeceu a todos os protocolos sanitários necessários para garantir a segurança de todos. Com equipe e estrutura reduzidas, todos os profissionais foram testados, e o time de marketing acompanhou todo o processo de gravação de forma online.

Ficha técnica

Roteiro: Marcelo Juliato

Direção: Guilherme Milan Rampazo

Direção de Fotografia: Maurício Demutti

Iluminação: Eduardo Cristovam Martins

Operadora de som direto: Raquel de Oliveira

Coordenação de Produção e atendimento: Gill Dantas

Produção: Tatiana Ribeiro Olivo

Edição, composição e 3D: Sergio Demutti Filho

Beleza: Fernanda Suzz

Mídia: Carolina Holler

Aprovação do cliente: Rodrigo Cavalieri

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), é uma empresa inovadora em tecnologias e redes de satélites e multi-transporte. Fornece equipamentos e serviços de banda larga, serviços gerenciados com rede inteligente definida por software e operação de rede ponta a ponta para milhões de consumidores, empresas, governos e comunidades em todo o mundo. O principal serviço de Internet da Hughes, HughesNet®, conecta mais de 1,5 milhão de assinantes nas Américas, e o sistema Hughes JUPITER™ possibilita acesso à Internet para dezenas de milhões de assinantes em todo o mundo. A Hughes fornece mais da metade do mercado global de terminais de satélite para as principais operadoras de satélite, provedores de serviços de bordo, operadoras de rede móvel e clientes militares. Provedora de serviços de rede gerenciados, a Hughes oferece suporte a quase 500.000 sites corporativos com seu portfólio HughesON™ de soluções com e sem fio. Sediada em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes é subsidiária da EchoStar. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br.

Sobre a EchoStar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite echostar.com .

