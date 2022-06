Jak to się stało, że ViaBTC, pula założona 6 lat temu, nadal znajduje się w światowej czołówce w zakresie wartości hashrate?

Pomimo spowolnienia na rynku w 2022 r. zainteresowanie kopaniem kryptowalut nie słabnie. Ponadto, w miarę jak do społeczności zaczęło dołączać coraz więcej osób, wartość hashrate BTC wciąż rosła, co szło w parze ze zwiększającym się poziomem trudności. Ograniczeni do niskich wartości hashrate indywidualni kopacze stawali się coraz mniej konkurencyjni, ale pojawienie się wspólnych pul wydobywczych przyniosło im promyk nadziei i zrewolucjonizowało konwencjonalne modele wydobycia.

Spośród wielu tworzonych puli szczególne wrażenie na osobach zajmujących się kopaniem kryptowalut zrobiła ViaBTC Pool. W 2021 r. niektóre kraje zaczęły zwalczać kopanie BTC i w efekcie wiele puli zakończyło działalność. Restrykcyjne przepisy nie pogorszyły jednak wartości hashrate BTC w puli ViaBTC. Przez jakiś czas zajmowała ona nawet 1. miejsce dzięki globalnie rozproszonemu modelowi biznesowemu i uznaniu, jakim cieszyła się wśród kopaczy.

Jako pula założona w 2016 r. ViaBTC zdołała przetrwać, odnotowując czołowe na świecie wartości hashrate dzięki następującym czynnikom:

I. Silny zespół

Aby stworzyć stabilne środowisko do kopania kryptowalut, zespół ViaBTC rozmieścił swoje węzły na całym świecie, aby użytkownicy zawsze łączyli się z najbliższym z nich, co minimalizuje opóźnienia i zwiększa stabilność sieci wydobywczej. ViaBTC nadal pozostaje pulą z najniższym poziomem wartości orphan rate w całej branży, co pokazuje siłę tego zespołu.

W ViaBTC ponad 60% personelu należy do zespołów produktowych i B+R, których najważniejsi członkowie są doświadczonymi programistami z renomowanych spółek internetowych. Zespół, na którego czele stoi założyciel ViaBTC Haipo Yang, nieustannie aktualizuje i usprawnia pulę. Utrzymując bezpieczeństwo i stabilność puli, zespół B+R wprowadził bardziej wszechstronne produkty i funkcje i opracował pełny zestaw narzędzi dopasowujących.

II. Innowacyjność

Aby rozprawić się z dotychczasowymi problemami branży wydobywczej, pula ViaBTC wprowadziła wiele innowacyjnych produktów. Przykładowo, ViaBTC wynalazła PPS+, która była pierwszą tego rodzaju metodą płatności w branży i stworzyła kolejny unikalny produkt - Transaction Accelerator. Co więcej, jest to także pierwsza pula, która wsparła „Convert Now". Produkty te nie tylko poprawiły zyski z wydobycia, ale również rozwiązały problem zatłoczonych transakcji w ekstremalnych warunkach rynkowych. Jednocześnie godzinowa wypłata zysków z wydobycia pozwala skutecznie uniknąć ryzyka wynikającego ze zmian cen.

III. Ugruntowany ekosystem blockchain

ViaBTC działa w kierunku stworzenia wszechstronnego ekosystemu blockchain, który łączy w sobie produkty, narzędzia i inwestycje. Poza pulą ViaBTC grupa obejmuje teraz także cztery inne segmenty biznesowe, w tym CoinEx Exchange, ViaWallet, CoinEx Smart Chain (CSC) i ViaBTC Capital, dzięki czemu jest to jedna z najlepiej ugruntowanych firm z branży blockchain.

Opierając się na silnym ekosystemie, ViaBTC uprościła nużący proces przejścia od wydobycia kryptowaluty po realizację transakcji i wejście do obiegu. Podczas wypłacania kryptowalut z puli ViaBTC do CoinEx Exchange, kopacze nie muszą regulować opłat, a wypłaty przychodzą w czasie rzeczywistym. Ponadto Staking, wbudowana usługa w portfelu ViaWallet, zapewnia kopaczom różnego rodzaju sposoby na utrzymanie wartości swoich aktywów na rynku długotrwałych spadków cen.

Dzięki tym zaletom pula ViaBTC wzniosła się ponad swoich rywali i wygrała tę trudną rywalizację, stając się jedną z najpopularniejszych puli wydobywczych wśród użytkowników.

