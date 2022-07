Jak wynika z raportu Outlook, optymistyczne prognozy rozwoju sektora budowlanego utrzymują się, jednak powodzenie transformacji cyfrowej zależy od wprowadzenia jej w życie w sposób skoncentrowany na człowieku

Przeprowadzone badania wykazały, że 96% respondentów jest bardzo optymistycznie lub dość optymistycznie nastawionych do perspektyw rozwoju swojej organizacji w przyszłym roku, co oznacza wzrost z 92% w roku 2021. Technologie cyfrowe (57%) oraz gromadzenie danych, analityka i wnioskowanie (53%) oferują największe możliwości rozwoju, jednak prawie wszyscy (93%) stwierdzili, że ich doświadczenia z zarządzaniem zmianą pozostawiają wiele do życzenia, sygnalizując potrzebę wypracowania bardziej wyrafinowanego, zorientowanego na człowieka podejścia do wdrażania technologii.

W szczególności ankietowani wskazali nierównomierne lub sporadyczne wdrażanie (58%), problemy z integracją procesów i danych (54%), niedostateczną komunikację (51%) oraz ograniczenia techniczne i systemowe (51%) jako najbardziej frustrujące aspekty wdrażania technologii.

Podobne tendencje zaobserwowano również w przypadku pytania o bariery dla większych inwestycji w technologie, przy czym jako kluczowe problemy wskazano wyzwania związane z integracją z istniejącymi systemami oraz brak uzdolnionych technicznie osób, które mogłyby usprawnić ten proces.

Komentując perspektywę, Jake Macholtz, dyrektor generalny InEight, powiedział - „Wszyscy, z którymi rozmawiamy, mówią o możliwościach rozwoju zarówno dla właścicieli, jak i wykonawców. Optymizm, odporność i pewność siebie są niemal namacalne, tak wyraźne. Jest to szczególnie zachęcające, biorąc pod uwagę tło ekonomiczne, w którym funkcjonują organizacje, oraz wyzwania wdrożeniowe związane z transformacją cyfrową. Wydaje się, że perspektywa wykorzystania technologii cyfrowych do budowy lepszego świata podtrzymuje na duchu".

Transformacja zorientowana na człowieka

Badanie wykazało, że respondenci postrzegają technologię cyfrową jako ogólnie pomocną w ich codziennej pracy. Największe korzyści to: uzyskiwanie szczegółowych i całościowych informacji o projektach i wydarzeniach (51%), ustalanie priorytetów zadań/zarządzanie przepływem pracy nad projektem (50%) oraz zapewnienie, że polityka w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) jest przestrzegana (54%).

Jednakże, podkreślając potrzebę podejścia skoncentrowanego na człowieku, 94% badanych stwierdziło, że ma konkretne obawy dotyczące przyszłości transformacji cyfrowej. Ograniczenie komunikacji osobistej (45%), zastąpienie doświadczenia zawodowego i ludzkiej intuicji przez technologię (43%), naruszenie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym (41%) lub zastąpienie miejsc pracy przez automatyzację (39%), to kwestie o których wspominają najczęściej.

Zapytani o korzyści, jakie ich zdaniem transformacja cyfrowa może przynieść w przyszłości, ankietowani wskazali na wzrost automatyzacji (49%), zwiększenie kontroli (48%), poprawę wglądu strategicznego (47%) i usprawnienie komunikacji (49%).

„Badani są świadomi korzyści płynących z technologii cyfrowych i chętni do realizacji tej nowej wizji przyszłości, jednak na chwilę obecną branża nie radzi sobie z zarządzaniem zmianami organizacyjnymi, co sprawia, że transformacja cyfrowa jest niepotrzebnie uciążliwa" - mówi Macholtz.

Niepewne środowisko działania

Na tle braków w łańcuchu dostaw, presji inflacyjnej, wyzwań energetycznych i wojny w Ukrainie właściciele i wykonawcy projektów kapitałowych są niezmiennie pozytywnie nastawieni do kierunku rozwoju sektora. Co ważne, ankietowani poinformowali o znacznym wzroście wydatków na budowę i projekty kapitałowe (wzrost z 68% w zeszłym roku do 76% w 2022 r.), przy czym odporność pozostaje na wysokim poziomie – 91% respondentów uważa, że ich organizacja jest zdecydowanie lub stosunkowo odporna.

Niemniej, w porównaniu z prognozą z ubiegłego roku, dramatycznie spadła liczba projektów zrealizowanych na czas i w ramach budżetu. Zakończenie projektu zgodnie z harmonogramem, jak podają wykonawcy, spadło o 16% rok do roku, z 51% do 35%, podczas gdy zakończenie projektu w ramach lub poniżej zatwierdzonego budżetu również spadło z 51% do 38%. Właścicielom nie udało się jeszcze zaobserwować podobnego trendu, gdyż 43% projektów zostało ukończonych na czas, a 45% w ramach budżetu.

Podkreślając niepewność międzynarodowego środowiska operacyjnego, respondenci wskazali na niezagospodarowane lub nieoczekiwane ryzyko jako czynnik najbardziej wpływający na to, czy projekt zostanie ukończony w terminie i zgodnie z budżetem.

Pełny raport można znaleźć na stronie ineight.com/annual-global-capital-projects-report

Global Capital Projects Outlook firmy InEight

Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej w marcu 2022 roku wśród 300 specjalistów ds. projektów kapitałowych i budownictwa w dużych przedsiębiorstwach, przy użyciu ankiety internetowej.

Sondaż składał się z 26 pytań, których celem było zbadanie ogólnego poziomu zaufania i optymizmu w całej branży oraz ocena osiągnięć, planów i nastawienia do transformacji cyfrowej.

Spośród 300 respondentów 100 osób pochodziło z każdego z naszych głównych regionów: obu Ameryk, Europy, regionu Azji i Pacyfiku, przy czym każdy z nich otrzymał jednakową wagę w raporcie. W skali globalnej 67% respondentów to właściciele projektów, a 33% to wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy badania pracują w budownictwie, jednak aby uzyskać prawdziwy obraz światowego sektora budowlanego, uwzględniono osoby pracujące na stanowiskach związanych z budownictwem w innych branżach, m.in:

Produkcja Usługi informatyczne/komputerowe Budownictwo Przemysł wydobywczy Transport Telekomunikacja Ropa, gaz i infrastruktura użyteczności publicznej Służba zdrowia Samorząd terytorialny Rząd centralny lub organ publiczny spoza resortu (NDPB) Produkty chemiczne i farmaceutyczne Produkty i technologie dla służby zdrowia-

Badanie zostało opracowane i przeprowadzone we współpracy z wyspecjalizowanym międzynarodowym partnerem w zakresie badań rynku technologii dla przedsiębiorstw, a następnie wyniki zostały przeanalizowane i przedstawione ekspertom InEight do skomentowania na podstawie ich doświadczeń i perspektywy w sektorze.

Tam, gdzie było to możliwe, wyniki zostały porównane z rezultatami uzyskanymi w poprzednim badaniu w roku 2021. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich przypadkach ze względu na nowe pytania i zmiany sformułowań w tegorocznej edycji.

InEight

InEight jest dostawcą sprawdzonego w praktyce oprogramowania do zarządzania projektami skierowanego do właścicieli, wykonawców, inżynierów i projektantów, którzy zajmują się budową otaczającego nas świata. Ponad 575 tys. użytkowników i ponad 850 klientów na całym świecie polega na InEight w zakresie wglądu w czasie rzeczywistym, który umożliwia zarządzanie ryzykiem i prowadzenie projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem w całym cyklu życia.

Począwszy od fazy planowania wstępnego po projektowanie, od szacowania po stworzenie harmonogramu, od realizacji w terenie po uzyskanie obrotów, firma InEight zrealizowała na całym świecie projekty o wartości ponad 1 biliona dolarów w zakresie infrastruktury, sektora publicznego, energetyki, ropy, gazu i chemii, górnictwa oraz działalności handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać obserwując InEight na LinkedIn lub na stronie InEight.com .

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1860525/InEight_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/715598/InEight_Logo.jpg

SOURCE InEight