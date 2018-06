Jamendo lance son plugin officiel de recherche musicale pour Adobe Creative Cloud

Grâce à son tout nouveau plugin de recherche musicale pour Adobe® Creative Cloud® - notamment pour la prise en charge d'Adobe Audition® - Jamendo a franchi, grâce à son service de licence, une nouvelle étape vers son objectif principal qui consiste à permettre aux artistes musicaux indépendants de concéder sous licence leur musique libre de droits à tout créateur de contenu professionnel de manière efficace.

C'est un paradoxe bien connu dans l'industrie de la musique : alors que les créateurs de contenu multimédia s'efforcent de trouver la bonne musique pour leurs projets en temps voulu et de manière rentable, les artistes musicaux indépendants cherchent de nouvelles façons de distribuer leurs œuvres et de bénéficier de nouvelles sources de visibilité et de revenus.

Bien plus qu'un moyen extrêmement utile pour trouver rapidement de la musique de grande qualité, cela témoigne de la volonté inébranlable de Jamendo de jouer le rôle de pont entre les musiciens et les professionnels, en créant de la valeur pour les deux parties, à savoir : une nouvelle source de revenus pour les musiciens et un accès rapide et rentable à une immense musicothèque pour les créateurs. Cela constitue un pas de plus dans la vision de Jamendo Licensing en faveur d'un monde créatif connecté numériquement, sans aucune barrière juridique ou physique.

« La créativité naît d'un paysage riche et inspirant », explique Emmanuel Donati, directeur général de Jamendo. « Ce plugin a pour but de simplifier le processus créatif des créateurs en leur permettant de découvrir, de s'inspirer et d'utiliser en un instant la musique qui provient de notre catalogue. »

Cet accent mis sur le côté créatif est également partagé par Adobe : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'aider les créatifs à gagner du temps et à optimiser leurs flux de travail », a déclaré Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires pour la branche des vidéos professionnelles chez Adobe. « Le nouveau plugin musical de Jamendo pour Adobe Creative Cloud - qui comprend Adobe Audition - donne aux créateurs de contenu un accès rapide et un grand choix de titres dans lequel puiser. »

En fin de compte, ces nouvelles caractéristiques ont pour objectif de donner vie à l'innovation et de faire du processus créatif une expérience positive pour nous tous, dans le monde entier. Ce nouveau plugin est donc plus que bienvenu pour les créateurs de contenu. Mais ce sont surtout et avant tout les premières lueurs d'une nouvelle ère pour les musiciens et les professionnels, des artistes émergents aux marques mondiales.

Vous pouvez trouver le plugin sur ce lien.

À propos de Jamendo

Jamendo est le plus grand service numérique au monde pour la musique gratuite. Sur Jamendo Music, une communauté mondiale de musique indépendante, 40 000 artistes se partagent plus de 500 000 titres à diffuser et télécharger gratuitement. Jamendo Licensing, le marché de la musique numérique libre de droits, apporte son soutien aux artistes indépendants en concédant des licences pour leurs chansons à des fins commerciales (film, télévision, publicité, musique de fond dans les magasins, etc.) et en générant ainsi des revenus équitables pour eux.

SOURCE Jamendo SA