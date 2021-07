James Liang, chairman van Trip.com Group, bespreekt met Spaanse staatssecretaris voor Toerisme samenwerking nu de reisindustrie zich wereldwijd herstelt

Tijdens de pandemie bleef Trip.com Group de samenwerking met de bestemmingen handhaven en uitbouwen, ter voorbereiding van het herstel van het wereldwijde reisverkeer. Met de versoepeling van de reisbeperkingen in heel Europa en terwijl wereldwijd de vaccinatiecampagnes worden voortgezet, onderzochten de voorzitter van Trip.com Group en Spaanse regeringsambtenaren de samenwerkingsmogelijkheden om reizen naar Spanje te promoten zodra de pandemie onder controle is. Als moederbedrijf van Trip.com, Ctrip, Skyscanner en Qunar is Trip.com Group uitstekend geplaatst om bestemmingspartners te helpen een breder publiek te bereiken en hun marketingmogelijkheden te verbeteren, om zodoende meer zichtbaarheid te geven aan die bestemmingen.

"Het was geweldig om de heer Liang te ontmoeten en de samenwerking met Trip.com Group van nabij te bekijken om Chinese en Aziatische reizigers naar Spanje te lokken. De Chinese markt is van fundamenteel belang voor Spanje. De bijeenkomst van vandaag diende om gebieden voor wederzijdse samenwerking te identificeren en ik hoop op concrete resultaten in de toekomst", aldus Fernando Valdés Verelst, staatssecretaris voor Toerisme.

"Spanje is al lang een topbestemming voor reizigers over de hele wereld. Het was een genoegen om met de heer Verelst samen te zitten en te bespreken hoe Trip.com Group kan samenwerken met de Spaanse regering en Toerisme Spanje om hun aanwezigheid op de Chinese en - ruimer genomen - de Aziatische markt te ontwikkelen," aldus James Liang, chairman en medeoprichter van Trip.com Group. "Trip.com Group benut onze platforms en ons publiek om de aanwezigheid van partners te ondersteunen en te laten groeien. Wij verheugen ons erop onze gesprekken te kunnen voortzetten en onze relatie met Spanje te verdiepen."

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie is Trip.com Group haar wereldwijde netwerk van partners blijven uitbreiden. De groep streeft daarbij naar meer samenwerking en wil een solide basis leggen voor nieuwe groeifactoren na COVID-19. Trip.com Group wilde haar partners - bestemmingen, accommodaties en attracties - in staat stellen de inhaalvraag naar reizen op te vangen door hen meer marketingmogelijkheden te bieden en door haar platforms om te vormen tot inspiratievolle reishubs.

Over Trip.com Group

Trip.com Group is een toonaangevende wereldwijde reisdienstverlener die bestaat uit Trip.com, Ctrip, Skyscanner en Qunar. Via haar platformen stelt Trip.com Group lokale partners en reizigers over de hele wereld in staat om weloverwogen en kostenefficiënte boekingen te doen voor reisproducten en -diensten. Dat is mogelijk door het samenbrengen van uitgebreide reisgerelateerde informatie en middelen, en een geavanceerd transactieplatform bestaande uit mobiele apps, websites en 24/7-klantenservicecentra. Trip.com Group, opgericht in 1999 en genoteerd aan de NASDAQ in 2003 en HKEX in 2021, is uitgegroeid tot een van de bekendste reismerken ter wereld. Hun missie: "streven naar de perfecte reis voor een betere wereld".

