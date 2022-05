James Rodríguez, astro colombiano do futebol, faz parceria com a ZKSea para lançar uma série de NFTs para celebrar sua notável carreira

SINGAPURA, 20 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Aderindo à tendência emergente de unir esportes profissionais e fintech, nesta semana, o astro colombiano do futebol, James David Rodríguez Rubio, assinou um contrato estratégico com a ZKSea para lançar uma coleção de NFTs que celebra sua notável contribuição para o esporte. Com uma carreira brilhante que abrange três continentes e gols marcados em alguns dos melhores times do mundo, James Rodríguez quer comemorar mais de uma década de futebol na forma de uma coleção de arte digital. Para isso, a edição comemorativa da coleção de NFTs de James Rodríguez com 1.500 peças exclusivas estará disponível para cunhagem na ZKSea na forma de leilão e caixas misteriosas a partir de meados de junho. Enquanto isso, a ZKSea oferece um esquema de lista para os primeiros interessados que ajudam a construir conjuntamente a comunidade da ZKSea com preços mais baixos e benefícios de pré-cunhagem.

A parceria exclusiva entre James Rodríguez e a ZKSea marca a primeira entrada do jogador no mundo dos NFTs e um momento crucial da carreira profissional dele. A coleção também será um dos primeiros e principais lançamentos da plataforma e mercado totalmente novos de NFTs da ZKSea. A ZKSea é um pilar fundamental no emergente ZKSpace, desenvolvido pela L2 Labs Foundation, o ecossistema de camada 2 de ZK-rollups que oferece aos usuários uma experiência única para criar, cunhar e negociar NFTs sem pagar grandes taxas de transação.

Ao falar sobre o lançamento de NFTS que está para acontecer, James Rodríguez disse: "Estou muito animado por fazer parceria com a ZKSpace para lançar minha coleção comemorativa de NFTs. Todo o processo para organizar essa coleção e relembrar os destaques da minha carreira me fez sentir muito grato pela minha jornada até agora, e estou realmente agradecido pela oportunidade de começar a celebrar o meu legado com estilo."

Os 1.500 NFTs exclusivos que farão parte da coleção da edição comemorativa de James Rodríguez são oferecidos com destaques de fotos das principais conquistas da carreira do jogador e são compostos por quatro níveis com base no grau de raridade - platina, ouro, prata e bronze. Essas conquistas incluem sua atuação para a Colômbia na Copa do Mundo de 2014 contra o Uruguai, o recebimento do prêmio de melhor meio-campista de 2014/15 da Liga BBVA e outros momentos memoráveis da época em que ele jogou no Real Madrid, Bayern de Munique e Everton. Além das imagens, os proprietários das peças de classificação mais alta receberão lembranças assinadas e terão até mesmo a chance de fazer uma chamada de vídeo com o próprio James Rodríguez.

Como uma das primeiras grandes coleções de NFTs, a NBA Top Shot popularizou o modelo de cartão de negociação digital para esportes profissionais. Desde então, uma série de organizações esportivas, times e atletas individuais de liderança lançou suas próprias coleções de NFTs como uma forma de se relacionar melhor com seus torcedores e recompensá-los. As coleções de NFTs podem ajudar os atletas a identificar seus fãs mais fiéis e a ajudar no desenvolvimento de comunidades em torno do seu esporte. Agora, com uma longa carreira de sucesso, James Rodríguez atraiu um imenso número de fãs on-line, com 49 milhões de seguidores no Instagram e 19 milhões no Twitter, todos querendo compartilhar e apoiar o legado dele. A edição comemorativa da coleção de NFTs de James Rodríguez será uma oportunidade para esses torcedores se envolverem e fazerem parte de uma comunidade exclusiva de fãs.

Após uma imensa campanha de reformulação da marca, o ZKSpace foi lançado como um protocolo completo de camada 2 que aproveita a tecnologia ZK-Rollups para oferecer aos usuários uma forma ultrarrápida, de baixo custo e segura de negociar na camada 2. Atualmente, o ZKSpace oferece três produtos essenciais: ZKSwap AMM DEX, ZKSquare, um protocolo de pagamento de camada 2 de baixo custo e a ZKSea, a primeira plataforma baseada na tecnologia ZK-Rollups que possibilita a transferência mútua da camada 1 para a camada 2 de NFTs. Devido ao projeto de baixo custo e fácil de usar, o ZKSpace está reduzindo a barreira para a entrada de novos usuários na blockchain e, daqui em diante, se concentrará em atrair projetos e inovadores excepcionais para desenvolver juntos o ecossistema.

FONTE L2 Labs Foundation

